Coronavirus: Le cri d'alarme des coiffeurs

Le 24/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 565

Face à l'épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement à l'Île de La Réunion , et face à l'ampleur de cette catastrophe sanitaire et économique sans précédent pour notre profession, le Syndicat de la Coiffure Unec-Réunion (Union Nationale des Entreprises de la Coiffure) apporte tous son soutien à l'ensemble des professionnels coiffeurs de La Réunion, devant le caractère inédit de la situation .



7 jours après l'arrêt de l'exercice de notre profession , on ne peut que constater l'hécatombe que cela occasionne pour nos collègues coiffeurs, économiquement parlant !



Je demande aux pouvoirs publics de nous éclairer au plus vite sur la gestion de cette situation de crise , notamment sur le non paiement des loyers qui arrivent ... quel est la marche à suivre ?! Est-il prévu un décret pour valider cette décision du Président de la République ?!



Devant le désespoir et la détresse de mes collègues coiffeurs, je me permets d'interpeller sur la fragilité dans laquelle on se retrouve et l'importance de formaliser au plus vite les solutions qui ont été énumérées depuis une semaine !



Je reste persuadée que toutes les meilleures volontés sont réunies pour aider les entreprises de la Coiffure à garder la tête hors de l'eau , face à l'avenir incertain qui nous attend et espérer retrouver, demain, de meilleurs conditions de reprise d'activité !



Je reste disponible pour débattre de tous ses problèmes que rencontre notre profession actuellement !



Cordialement , Marie-Pierre Lafosse-Riviere

Présidente Unec-Réunion



