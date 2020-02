Coronavirus :

1. oté la Réunion le 27/02/2020 11:46



"Un cas possible": Un SEUL cas peut-être pris en charge et s'il y en a 100, on fait quoi? La Chine a construit des hôpitaux entiers et ici, on peut gérer un cas? Pas de contrôle aux aéroports et ports mais tout va bien, on peut gérer UN cas! On ne parle pas du plan Blanc... C'est vrai que Macron est en Italie en pleine crise sanitaire, donc s'il peut s'exposer, c'est qu'il n'y a pas de danger! A moins qu'il ait les moyens d'être sûr de guérir quoi qu'il arrive! Dans ce cas, pourquoi certains sont morts?