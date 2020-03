Coronavirus : Le ministre de la Santé fait le point

Le 21/03/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 414

Olivier Véran, ministre de la Santé a donné une conférence de presse ce samedi soir pour faire le point sur l’épidémie en France.



Le dernier bilan : 12.612 contaminations, 1297 patients en réanimation et 450 décès.



Masques



Le sujet des masques a été longuement évoqué, avec une liste exhaustive du nombre de masques qui seront livrés progressivement à chaque établissement et professionnel de santé. En tout, ce sont 250 millions de masques qui ont été commandés. Une attention particulière est donnée aux établissements qui soignent des populations vulnérables. Le nombre de masque sera proportionnel à la taille de l’établissement.



Dépistage



Concernant les tests de dépistage, le ministre rappellent qu’ils "mobilisent d’importantes ressources" et sont donc réalisés par ordre de priorité. Les publics prioritaires sont les professionnels de santé, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies graves, les personnes hospitalisées et celles vivant dans une région épargnée. Toute personne testée présentera des symptômes. Olivier Véran rappelle que le dépistage est systématique chez les malades en réanimation avec des troubles respiratoires. Plus de 60.000 tests ont été réalisés en France et 70 laboratoires viennent s’ajouter aux 50 déjà aptes à les réaliser. Des recherches actuellement en cours pourraient permettre un dépistage plus simple et rapide dans quelques semaines.



Confinement



Si les tests massifs seraient idéals, le confinement est actuellement "le seul moyen de stopper l’épidémie". Les mesures de ce confinement pourraient être territorialisés "où il y a une flambée épidémique" ou "un manque de respect du dispositif". Dans ces cas-là, des modifications pourraient être envisagées.