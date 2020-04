Coronavirus: Le nombre de décès quotidiens en baisse en France, en Italie et en Espagne

Le 05/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 517

Quelques motifs d’espoir en cette période de crise sanitaire. Le nombre de décès quotidien en milieu hospitalier en France a sensiblement diminué entre vendredi et samedi, passant de 588 à 441 selon le bilan des autorités sanitaires. Un chiffre encore élevé, mais encourageant dans la lutte contre le coronavirus, même si le pic de l’épidémie est attendu cette semaine en France.



Une première baisse du nombre de décès quotidiens avait été constatée jeudi (471), avant un rebond vendredi. Il y a actuellement dans les hôpitaux français, 6 838 personnes dans un état grave placées en réanimation (+ 502) par rapport à vendredi, mais un solde de "seulement" 176 patients, a expliqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.



"Le besoin permanent de trouver de nouvelles places augmente moins rapidement chaque jour", a-t-il insisté, parlant de "lente diminution de l’augmentation" des décès quotidiens. Un indicateur "important" pour Jérôme Salomon, qui se refuse pour l’heure de crier victoire, rappelant qu’il n’y avait jamais eu autant de personnes en réanimation que samedi soir. Au niveau des guérisons, Jérôme Salomon s’est en revanche félicité de comptabiliser 15 438 patients sortis guéris de l'hôpital dans toute la France depuis le début de la crise, soit 1430 de plus que la veille.



En total, le nombre de personnes décédées en milieu du Covid-19 en France est estimé à 5 532 a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon dans son traditionnel point quotidien. En ajoutant les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux, le nombre total de décès depuis le 1er mars en France atteint 7 560.



La France n’est pas le seul pays européen à connaître cette baisse de la mortalité quotidienne. En Italie, pays qui enregistre le plus grand nombre de victimes du coronavirus dans le monde, une baisse de 10% des décès a été observée entre samedi (681) et vendredi (766). Le 27 mars dernier, le pic des 1000 décès quotidiens avait été franchi dans la botte italienne.



Second pays le plus touché après l’Italie, l’Espagne connaît également une nouvelle baisse de la vague épidémique. Les autorités ont enregistré ce dimanche 674 morts, le bilan le moins élevé depuis 10 jours. Par ailleurs, la contagion semble également ralentir dans la péninsule ibérique puisque la progression était de 8,2 % le 1er avril et de 14 % il y a dix jours.