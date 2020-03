Coronavirus : Le plus beau jour de leur vie devra attendre

Le 20/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2260

La saison des pluies doit bientôt toucher à sa fin, et le soleil lui, est encore haut dans le ciel, c’est la période idéale pour célébrer l’union de deux êtres qui s’aiment. Oui, mais voilà, un indésirable s’est glissé sur la liste des invités : le coronavirus. Conséquence, de nombreux mariages prévus dans les semaines qui viennent et jusqu’au mois d’avril sont annulés en attendant de trouver une nouvelle date.

"Depuis quelques jours, mon téléphone n’arrête pas de sonner. Pendant que je vous parle j’ai déjà reçu deux appels !" nous confie Chloé, wedding planneuse.



Depuis l’annonce des mesures de confinement et de la fermeture de la plupart des commerces, ses futurs mariés ainsi que ses prestataires sont inquiets. Et c’est là que le rôle du wedding planner est le plus important: "mon but à présent est de rassurer un maximum les mariés. Ils n’ont pas à s’inquiéter puisque c’est mon travail désormais d’organiser tous les reports", explique la gestionnaire de l’agence Ma Régisseuse.



Sans oublier les invités qui devaient venir de métropole



Chloé travaille donc d’arrache-pied pour que tout soit parfait malgré l’épidémie, comme plusieurs autres wedding planner de l’île. Il faut désormais trouver une nouvelle date qui convienne aux invités et aux prestataires. Car malheureusement pour les futurs mariés des semaines qui viennent, il n’y a pas d’autre choix que de reporter le plus beau jour de leur vie.



"Nous sommes obligés de reporter trois mariages prévus au mois d’avril. Beaucoup de mes mariés ont des invités qui viennent de métropole, d’autres sont médecins et doivent donc travailler, et enfin certains viennent expressément à La Réunion pour célébrer leur union."



"Les prestataires jouent le jeu, ajoute-t-elle, ils acceptent de reporter sans surcoût pour le moment."