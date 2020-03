Commentaires (29)

1. ali le kafhir le 27/03/2020 21:57

aprés le chik et la dengue

on est à 88% de cas importés pour le covid 19??????





c'est quoi la maladie de l'ARS? alzheimer ??

2. Enirsem le 27/03/2020 23:16

Vous croyez toujours qu'il est inutile de mettre un masque dans un lieu confiné comme une pharmacie ou un supermarché (?) .........



https://www.youtube.com/watch?v=zmg_UNy11BM



Selon l'OMS, le coronavirus est plus contagieux et plus virulent qu'Ebola. Silence dans les médias.

https://www.youtube.com/watch?v=DLh34tW3DyM



(2019-nCoV) Le nouveau coronavirus peut transmettre par aérosol (expert)

http://french.xinhuanet.com/2020-02/08/c_138766421.htm

3. Kiki le 27/03/2020 23:23

La plupart le bane vieux moune là reste....mette pas zot tête du tout dehors ! C''est affreux ! Regarde en France combien la fine tomber ! Té, ça un couronne lé vraiment sérieux ça ! Avec toute son bane "ti fleur" rouge ! Brrr !!!

4. nathan le 28/03/2020 00:16

On dirait bien que l'ARS a de l' Alzheimer



notre mort est assuré

5. Black Panther 974 le 28/03/2020 01:41

88% de cas importés: il n'y avait pas besoin de mesures barrières quand toute le bande moune té sorte dehors et la rentré pour ramène le COVID 19 ici sur notre territoire.

Zordi i avec un semblant de point de situation que vous faites, vous croyez que c'est suffisant pour faire passer la pilule comme quoi vous aurez du vous y prendre plus tôt et faire en sorte d'assurer vos missions premières qui sont de garantir la sécurité des citoyens....

Y reste à zot sa même pou fait zordi.. ..compter le nombre de cas: mi espère que zot cas sera réglé aussi à la fin de cette épisode ( la ministre d"outre-mer en tout cas i veillera on dirait bien....)

point de situation suivant.....

6. Domino le 28/03/2020 06:02

Oye jamais ressenti un tel rejet de la classe politique, notre ministre OM qui nous accuse, a nous d''être responsable !! Non mais elle va nous nous condamner pour diffusion....... COLÈRE

7. Joseph le 28/03/2020 06:22

A : ali le kafhir



"on est à 88% de cas importés pour le covid 19??????"



Oui, et les 12% restants sont les cas locaux, qui ont été infectés par les 88% importés, grâce à l’imbécillité de ceux qui n'ont pas pris les préconisations de confinement au sérieux.

8. Joseph le 28/03/2020 06:31

A : ali le kafhir



"on est à 88% de cas importés pour le covid 19??????"



Oui, et les 12% restants sont les cas locaux, qui ont été infectés par les 88% importés, grâce à irresponsabilité de ceux qui n'ont pas pris leur préconisations de confinement au sérieux.



Distribuer des flyers au lieu de mettre les gens en cage, voilà le résultat.

9. La reunion le 28/03/2020 06:44

Martine rend l'argent pour incompétence

10. Elsa le 28/03/2020 07:14

les gens de L'ARS incompétents.

Mr Le préfet il en à rien à cirer de la population réunionnaise, nous protéger c'est secondaire pour lui. il fallait faire rentrer ces enfants de riche qui partent à l'occasion de chaque vacances en métropole. voilà

11. Benoumem! le 28/03/2020 07:55

Bizarrement aucun homme politique ici n a pris posirion sur les dysfonctionnements qui se passsent sous leus yeux. defendre les professionnels de sante, les forces de l ordre, la population mise en danger. Ah ben zot lé fort, bande d incapables

12. Gueulecabri le 28/03/2020 08:05

Celà signifie tout simplement que les diagnostiqués et les cas confirmés n'ont pas respecté leur confinement si confinement il y avait ! A partir de là si personne n'est capable de tirer les conclusions, le p'tit gars de la rue, lui il le sait !!!

13. Archer974 le 28/03/2020 08:22

Ou est la cartographie du virus sur l''île? L''ARS doit la donner vu qu''on est en stade 2 ou le virus circule et il y a des foyers (clusters). Comment se signaler lorsqu''on a tous les symptômes et qu''on habite dans une zone où le virus circule alors?

14. Isis le 28/03/2020 08:49

Et donc, connaissant le protocole de soins du Dr Raoult de l'IHU de Marseille, le personnel de santé de la Réunion ne l'applique pas ? Pourquoi ? Il y a ce qu'il faut sur l'île non ?

15. Ah les couillons ! le 28/03/2020 09:03

Je suis réunionnais, je vis et je travaille à Malte. En cas de soucis vous me conseillez un hôpital de l’hexagone ou bien vous me demandez de venir à la Réunion ? Vous pensez qu’il y aura autant de couillons pour me pisser dessus ?



16. Lauret le 28/03/2020 09:18

Je suis réunionnais, je vis a Poitiers. De la métropole, on vous trouve pathétiques et égoïstes. En plus , zetes tous devenus spécialistes ARS, médecins conseils... Tristes population qui crache, juge pendant que d autres meurent

17. Ppov le 28/03/2020 09:23

Bientôt, ces commentaires seront moins nombreux,devinez pourquoi !les avions continuent leur atterrissage !la mise en danger de la Réunion a commencé depuis février, souvenir,il n''y avait que 2 cas importés, non mis en quarantaine.qui est fautif?QUI?

18. Jemma le 28/03/2020 09:37

L heure n est pas à la polémique ! Il faut faire face a cette situation ! Cependant, le temps viendra où il faudra désigner les responsables de la dégradation qui s’en est suivie, faute de prévoyance et d’inertie dans les décisions !

19. JD974 le 28/03/2020 09:50

Comme les tests au Covid 19 vont se multiplier grâce au labos privés , les cas positifs à cette épidémie cependant non malades vont se voir découverts par surprise et se mettre à craindre de contaminer leurs familles ou leurs amis.



Les mettre en confinement non médicalisé trois semaines voilà une mission pour le MISTRAL quand il aura ramassé les français vivant dans les pays bordés par l'Océan Indien et mis dans un avion partant vers la métropole .

20. HULK le 28/03/2020 10:54

Il est complètement faux de dire, comme l'ARS le prétend, qu'il est pris contact avec les gens qui ont été en contact avec une personne infectée.C'est mon cas et j'attends toujours.

21. Ouais... le 28/03/2020 11:38

A la confirmation par l hopital de la maladie,les personne montrant une évidente mise en danger d autrui devrait etre sanctionner severement j"e rentre de voyage et je ne me confine pas"...

22. Troudeballe le 28/03/2020 11:40

" ah les couillons " je te conseille de rester à Malte (...) ! Tu as choisi librement de partir, tu assumes ton choix idiot et ce n'est pas la peine de te croire très intelligent parceque tu travailles à Malte ! Le plus simple, te taire !

23. pumbaa le 28/03/2020 11:41

heureusement qu en metropole ils ont a pas les mêmes raisonnement que certains lecteurs d ici, sinon il viendrait recuperer les lits de réa . et ont se retrouverait comme des cons..

24. Anne Mangue le 28/03/2020 12:24

il est à craindre que les choses empirent car dans les pharmacies on manque cruellement de flacons de gels désinfectant pour les mains et de masques de protection FFP2 pour la population et les personnels soignants et autres. Si les pouvoirs publiques voulaient vraiment ENDIGUER ce virus, c'est TOUTE la population qui devrait porter des masques. Ce serait le seul moyen de ne pas contaminer les autres...!!



25. JD974 le 28/03/2020 13:43

Non les tests peuvent nous permettre de faire le tri. Reste à les faire obeir.



Les mettre en confinement non médicalisé trois semaines voilà une mission pour le MISTRAL quand il aura ramassé les français vivant dans les pays bordés par l'Océan Indien et mis dans un avion partant vers la métropole .