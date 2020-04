Coronavirus: Le point sur les 321 cas à La Réunion

Le 03/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2238

Avec 13 nouveaux cas ce vendredi, La Réunion dénombre désormais 321 personnes ayant contracté le Covid-19 depuis le 11 mars. L’Agence Régionale de Santé fait le point sur les cas qui ont pu être investigués à ce jour: