Coronavirus : Le recteur pris en flagrant délit de non-respect des consignes de précaution

Le 14/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 4373

Il n'existe pas de traitement contre le coronavirus et, pour éviter de tomber malade et de contaminer nos voisins, il nous suffit d'observer quelques gestes simples, comme le rappellent les autorités sanitaires :

· Se laver les mains régulièrement



· Tousser ou éternuer dans son coude



· Utiliser des mouchoirs à usage unique



· Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

· Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)



Concernant plus particulièrement les mouchoirs, il s'agit de mouchoirs en papier à usage unique que l'on doit jeter après chaque utilisation, et dans la poubelle, pas sur son bureau ou dans sa poche, nous expliquent les autorités à longueur de colonnes.



Il faut croire que le recteur Vêlayoudom Marimoutou ne lit pas ces consignes.



Alors qu'il participait cet après-midi à une conférence de presse sur le coronavirus aux côtés du préfet et de la directrice de l'ARS, il a brusquement ressenti le besoin de se moucher.



Sous le regard mi-amusé mi-inquiet du préfet, il saisit un paquet de mouchoirs jetables, en saisit un, se mouche... et le pose sur la table à côté de son ordinateur.



Quelques minutes plus tard, rebelote. Deuxième mouchoir, qu'il pose à nouveau sur la table.



C'est alors que son téléphone dans sa poche se met à vibrer. Il faut dire que tous les médias de l'ile sont présents et retransmettent en direct, en Facebook live, la conférence de presse.



A croire qu'un ami, ou un collaborateur, a compris la bourde que Vêlayoudom Marimoutou était en train de commettre et lui a envoyé un texto pour le prévenir qu'une foule de commentaires sur le live dénonçait son manque de civisme.



Le recteur lit le message, sourit, ramasse les mouchoirs et les glisse discrètement -enfin presque- dans sa poche.



Ah la la... Avec ces directs, plus moyen de faire la moindre erreur... Rien n'échappe à l'oeil aguerri des internautes... et à celui de Charlotte Molina Precioso, notre journaliste, qui a fait les captures d'écran et le montage vidéo.