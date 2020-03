Coronavirus: "Les 15 premiers jours d'avril vont être difficiles", prévient Edouard Philippe

4. CILAOS SANS HÉLICOPTÈRES le 29/03/2020 09:25



Un doublement tout les 2.5 jours, ça fait 1.57 fois plus chaque jour, et ce rythme depuis 35000 cas durant 15 jours concernerait 30 millions de personnes, peut être le nombre de personnes qui ont DÉJÀ le virus en incubation.



Naturellement le virus infectera 65% de la population, il faut que 65% de la population soit immunisée après guérison pour contrer ces épidémies exponentielle sans imposer de nouveaux confinements. Avec le confinement, ou plutôt LES confinements à répétitions car il y en aura d'autre à chaque "rebond", on mettra 4 ans à tous rencontrer le virus sans trop de casse le temps que tout le monde soit immunisé, à moins de trouver vaccin et autres, et si le virus ne mute pas.



Si le virus ne parvient pas à toucher 65% de la population, ça remettra cela avec un ou plusieurs nouveau pic, et des nouvelles mesures de confinement, courant novembre par exemple, ce qui serait bien pour imposer le calme dans les forêts et laisser les merles et les chakouat se reproduire en paix. Les tangs vont être nombreux en 2021 aussi, ils ont échappé à une partie de la saison de chasse...



À la Réunion, on est probablement dans une situation comparable à la France, si on ramène le nombre de cas à la population, on est à 215 par million au lieu de 500 par million en france ce qui est comparable et ne fait que 3 jours d'écart!

et avec une semaine de retard, le pic arrivera plus tard, ça va probablement monter sans freinage une semaine de plus...



Si le confinement est efficace, cette exponentielle devrait "freiner" à partir du 5 avril en France, un pic vers 900.000 cas en France?!



À la Réunion, probablement plus que 4000 cas pour le pic, celui là arrivant au delà de 5 avril.



Naturellement, si on réussi à ne pas être à 65%-infectés soit 560.000 cas (mais en comptera t-on autant, combien de porteur pour combien de comptés?), on ne sera pas à 65% de tous immunisés, et ça remettra ça, à la prochaine saison touristique...



La nature a trouvé un temps un moyen pour qu'on laisse les oiseaux chanter en paix. Les humains l'auront cherché..