Coronavirus : Les autorités chinoises mentent-elles sur le nombre de décès ?

Le 30/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1075

Officiellement, la Chine déclare compter 3182 morts depuis le début de la pandémie. Pourtant, la livraison des urnes funéraires à Wuhan laisse penser que Pékin a très largement sous-estimé ce chiffre. Le bilan total pourrait en réalité monter à plus de 40 000 décès.

La ville de Wuhan vient de lever le confinement et la population reprend lentement une vie normale. Pourtant foyer de la pandémie, la Chine assure n’avoir eu "que" 3182 morts du COVID-19, la plaçant derrière l’Italie et l’Espagne.



Pourtant, le média d’investigation chinois Caixin, a fait une révélation qui donne une autre perspective sur le nombre du décès qu’à connu le pays. Selon le média, un funérarium de la ville de Wuhan s’est fait livrer 2500 urnes funéraires mercredi et jeudi dernier. Un autre cliché publié sur le site d’information montre 3500 urnes empilées à l’intérieur du salon.



Ce chiffre seul est supérieur à l’ensemble des décès officiels du pays. D’autant plus que la ville possède 7 funérariums, tous pris d’assaut avec de longues files d’attente de personnes venant récupérer leurs défunts. Selon Caixin, si les 7 funérariums distribuent chacun 3500 urnes, c’est au total 42 000 personnes qui pourraient avoir été tuées par le virus.



Une information qui laisse penser que la Chine a sous-estimé le nombre réel de décès. Acte délibéré? Nul ne le sait encore.