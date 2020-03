A mon sens, ce n'est pas normal..les bars restaurants et discothèques devraient fermer et seules les pharmacies, boutiques alimentaires devraient rester open, trop de trous du cul, malades ou ayant voyagé présentant un danger !

Super ! On pourra tj aller boire un coup entre potes jusqu'à nouvel ordre ! C'est pas l'art. 55 de la Constitution (proposé par JP Virapoullé) qui permet d'adapter les lois de la République à la Réunion ?

3. Payet le 15/03/2020 09:04



au lieu de profiter justement que la réunion est qu'au début pour suivre les mêmes règles que la metropole et ainsi limiter la propagation du virus le préfet décide autrement à croire qu'ils veulent vraiment que tous le monde soit malade

c'est du n’importe quoi et après ça sera trop tard une fois que le virus est partout il n'y a plus d’intérêt à tout fermer

je propose aux confinés d'aller se balader à la préfecture, dans les locaux d'ARS dans les grandes surfaces partout ou il y a plein de monde