Coronavirus : Les bazardiers ambulants de La Réunion sont inquiets

Le 21/03/2020 | Par PB | Lu 1042

Ils klaxonnent en sillonnant les rues, camionnette chargée de fruits et légumes frais apportés directement devant chez le client. Une scène de la vie quotidienne réunionnaise qu’il est de plus en plus rare d’observer.



Avec les mesures de confinement et de limitation des déplacements, l’activité des bazardiers ambulants aurait pu être relancée.



"J’ai trois à quatre fois plus de demandes que d’habitude", indique Jean-Guibert. Hier en une matinée, le marchand ambulant a reçu 46 appels. Davantage habitué à ses clients fidèles, le bouche à oreille a fonctionné.



"C’est une activité difficile, abandonnée par les jeunes générations"



Pour autant, le marchand ambulant dans le secteur des hauts de Sainnt-Joseph ne se réjouit pas. "Les seuls moyens de paiement que nous acceptons sont les espèces et les chèques". Pour Jean-Guibert, ces moments de contact et d’échanges ne sont pas sans risque. "Ça ne vaut pas le coup de travailler dans ces conditions la peur au ventre. Même si je mets des gants et que j’ai à ma disposition du gel désinfectant, dans la journée je peux faire une erreur". Jean-Guibert, également producteur d’agrumes, a finalement décidé de rester lui aussi confiné. "C’est une activité difficile, abandonnée par les jeunes générations et qui est en train de se perdre".



"Les ventes ont décollé" , assure Jessy



La peur d’être contaminé mais surtout de transmettre le Covid-19 à ses proches paralyse également Jean-Hugues qui exerce depuis 25 ans comme marchand ambulant sur les communes de Cilaos, Saint-Leu et Sainte-Rose. " Je suis beaucoup plus sollicité. C’est normal, les gens n’osent plus sortir mais je pense m’arrêter en fonction de l’actualité. Je ne vais pas trouver la mort pour 10 ou 20 euros de plus", lance-t-il.



Les livraisons de panier de fruits et légumes en ces temps de confinement connaissent également un grand boom. "De 8 paniers par semaine, je suis passée à 50", n'en revient pas Jessy de Lebon Fruits et Légumes. "Les ventes ont décollé mais nous ne pouvons assurer toutes les livraisons". Installée à la Plaine des Cafres, se fournissant avec les producteurs locaux, la chef d’entreprise a finalement décidé de ne plus livrer les week-end jusqu’à ce que les mesures de confinement prennent fin.