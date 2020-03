Coronavirus: Les églises sonneront leurs cloches simultanément en signe d’espoir ce soir

Le 25/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1809

À 19h30, et pendant dix minutes, les cloches des églises résonneront à travers La Réunion, comme elle le feront ensuite en métropole, décalage horaire oblige.



Un "signe d’espérance" et une façon d’exprimer le soutien de l’église à la nation toute entière en pleine crise du coronavirus, alors que les fidèles ne peuvent se rendre sur leur lieu de culte en ce jour de l’Annonciation en raison des mesures de confinement.



Cette fête catholique, qui commémore selon la croyance l’annonce de sa maternité divine à la Vierge Marie par l’archange Gabriel, est habituellement célébrée par une messe, qu’il est tout de même possible de suivre en direct sur la page Facebook de la paroisse de la Cathédrale de Saint-Denis.