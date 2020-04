Coronavirus: Les gilets jaunes se préparent pour la fin du confinement

La gestion de cette crise du Covid-19 est fortement critiquée depuis le début de l'épidémie, en métropole comme à La Réunion. Entre la pénurie de masques, de tests de dépistage, le personnel hospitalier déjà épuisé, le premier tour des municipales maintenu, et le confinement forcé, la colère semble gronder derrière les portes des maisons réunionnaises et métropolitaines. Le service central du renseignement territorial craint d’ailleurs qu’elle n’explose à la fin du confinement, alors que le gouvernement annonce déjà qu’il faudra travailler plus pour rembourser la dette.

Comme l’a annoncé le président de la République lundi soir, le confinement est prolongé au moins jusqu’au 11 mai prochain. Encore quatre semaines de répit donc, pour le gouvernement, qui s’attend à une forte mobilisation des mouvements de contestation sociale une fois le confinement levé.





Depuis dimanche déjà, le QG des Zazalé, fief incontournable du mouvement des gilets jaunes peï, refait parler de lui avec la publication de plusieurs vidéos en direct. La dernière publiée hier soir montre une feuille de papier sur laquelle est projetée l’allocution d’Emmanuel Macron. Pendant que le président de La République évoque la recherche d’un vaccin, une personne met le feu à la feuille de papier.



Car une autre date clé se dessine déjà sur les réseaux sociaux à La Réunion: le samedi 16 mai, soit le premier week-end après le déconfinement. Ce rendez-vous appelé "Fin du confinement: Acte I" a été créé fin mars par la page "Gilet Jaune Réunion". Il compte près de 500 personnes "intéressées". montrait un activiste en train d'écrire un message à l'aide d'une bombe de peinture, sur des panneaux publicitaires

Les renseignements redoutent une radicalisation de la contestation sociale



Comme le révèlent nos confrères du Parisien, des notes confidentielles consultées par le journal font état de l’inquiétude du service central du renseignement territorial:



"Le jour d'après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. Le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s'exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation" expliquent notamment les agents.



En métropole également des rassemblements, manifestations, et actions coup de poing seraient déjà prévus pour la fin du confinement.