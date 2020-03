Coronavirus : Les mesures prises par la Ville de Saint-Pierre

Le 18/03/2020

Dans le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus, pour participer activement à la réduction des risques, la Ville de Saint-Pierre a pris un ensemble de mesures permettant d’apporter un soutien à ses administrés et la poursuite de ses missions de service public.



Ces mesures concernent entre autres, les personnels de soins à domicile, l'ouverture des micro-crèches, des établissements scolaires, la livraison des repas à domicile, la production et le service de repas aux SDF, l'aide aux courses pour les personnes âgées ou handicapées et le portage, le fonctionnement du Centre funéraire, l'organisation des transports en commun, le fonctionnement du centre de tri, la collecte et le traitement des déchets, les interventions techniques d'urgence, le maintien de différents services et de gestion de l'administration, l'activation des Plans de Continuité d’Activités.



A Saint-Pierre pour la continuité du service public, le télé travail a été organisé, Par ailleurs les services suivant assureront une permanence d’usage :



Hôtel de ville : 02 62 35 78 00

L’Etat Civil et les Affaires Funéraires : 06 92 91 20 16

Service de l’Occupation du Domaine Public et de la Règlementation: 06 92 91 17 10 / 06 92 68 48 53

Police Municipale : 06 92 85 53 17

Le service environnement : 02 62 35 78 50

Pour les urgences, contacter le 02 62 35 87 00

S’agissant du fonctionnement des écoles, une note d’information sera communiquée ultérieurement.



Un accueil est maintenu au siège du CCAS (2 rue de la Gendarmerie) pour toutes les urgences.



Les portages de repas, interventions des aides à domicile, aides aux courses pour les personnes âgées et/ou handicapées sont maintenus. Des repas seront préparés et remis au SDF chaque jour de la semaine



La crèche du Mas Fleuri à Terre Sainte accueillera les enfants des personnels soignants ou en prise directe avec la gestion de crise du coronavirus.



Pour toute information un numéro unique : le 0262 25 31 16



Michel Fontaine