Coronavirus: Les parents d'enfants qui ne peuvent pas télétravailler ont droit automatiquement à un arrêt maladie

Le 13/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 4144

Les parents d'enfants de moins de 16 ans s'interrogent sur la façon dont ils vont bien pouvoir se débrouiller pour faire garder leurs enfants, depuis l'annonce hier soir par le président Macron de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités.



La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, les a rassurés ce matin en assurant à ceux qui ne peuvent pas recourir au télétravail qu'ils "ont droit automatiquement" à un arrêt maladie, sur demande de l'employeur.



Le télétravail est possible pour "à peu près un emploi sur trois", a estimé la ministre. "Pour tous les autres, je confirme qu'ils pourront tous être en arrêt maladie s'ils n'ont pas de solution, pas de télétravail, pour s'occuper de leurs enfants", a-t-elle ajouté. "C'est un arrêt maladie sans qu'ils soient malade, c'est sans aller chez le médecin, il n'y a pas de délai de carence, c'est dès le premier jour qu'on est pris en charge, et c'est l'employeur qui le déclare", a expliqué Muriel Pénicaud.



"Le salarié va rester chez lui, et l'employeur va envoyer l'attestation à la Sécurité sociale pour se faire rembourser", a-t-elle précisé. "L'employeur ne peut pas dire non, c'est automatique, si vous avez un enfant de moins de 16 ans, qui est en crèche ou école, et que le télétravail n'est pas possible, vous y avez droit automatiquement", a dit la ministre.



Un décret prévoit que "c'est possible 20 jours, on verra après, ce sera le temps qu'il faut", selon elle.