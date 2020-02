Coronavirus : Les postiers sensibilisés

Le 27/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 824

Comme l'illustrent les rumeurs qui ont circulé hier à propos du Costa Mediterranea, la psychose n'est pas loin sur l’île même si aucun cas de Coronavirus n’a été détecté. Les points d’entrée sur l’île sont particulièrement scrutés. La Poste n’a pas attendu pour prendre des mesures.

Après la Chine et l’Iran, c’est l’Italie qui est à présent fortement touchée par le coronavirus. Une propagation de cette maladie qui inquiète le monde entier et bien évidemment La Réunion. Bien que le côté insulaire puisse offrir une protection naturelle à l’arrivée du virus, le port, l’aéroport et la Poste représentent d’éventuelles portes d’entrée dans l’île.À la Poste justement, la direction fait ce qu’elle peut pour éviter tous problèmes. Si bien évidemment, les courriers venant d’Asie sont toujours traités, c’est surtout le personnel qui est concerné par des mesures. Ainsi, toutes les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé sont scrupuleusement suivies. De nombreuses affiches rappelant les précautions à prendre sont placardées partout dans les locaux. Le personnel reçoit chaque mise à jour des consignes à suivre, la dernière ayant été diffusée hier matin.Mais si les employés sont en première ligne, la peur de la population leur facilite la tâche. Selon la direction, depuis le début de la crise, les colis provenant des plateformes telles que Wish ou Alibaba ont diminué de 50 à 60%. Preuve que la psychose, elle, s’est bien implantée à La Réunion.