Communiqué .



Dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 et ce pour assurer la continuité des soins et des urgences dans nos établissements de Radiologie, nous avons sollicité en urgence, à de multiples reprises, l’aide de l’ARS et des services de la Préfecture pour obtenir des équipements de protection et notamment de masques de protection respiratoire individuelle et, ainsi, préserver la sécurité des patients en évitant de devenir des sites de contamination supplémentaire et également préserver notre personnel et nous même pour continuer à assurer notre mission.



À l’heure actuelle nous n’avons obtenu aucune réponse . Nous n’avons plus suffisamment de matériel pour protéger nos collaborateurs nos medecins et à fortiori nos patients



Dans ces conditions n’étant plus en mesure d’assurer la sécurité de tous, nous nous voyons contraints de fermer nos établissements (Imagerie médicale Saint-Benoît, imagerie du Capricorne Saint-Denis , imagerie des Alizés Saint-Denis, Groupe imagerie Medicale de l’Ouest, Imagerie Medicale Savannah , Centre d’imagerie Terre d’Image à Terre Sainte.)



Cependant Nous resterons disponible pour les urgences de ville et sur appel de nos confrères jusqu’a épuisement de nos réserves (8 à 10 jours maximum pour certains sites)



Nous restons solidaires de tout le personnel de santé des hôpitaux et de nos confrères libéraux et nous assurons que dès l’obtention du matériel nous pourrons réouvrir nos établissements au public et au minimum assurer la permanence des soins de ville.







Docteur Borson, Dr Balu, Dr Storey, Dr Morand, Dr Hoareau, Dr Stienon, Dr Courchay, Dr Pothin Caille, Dr De Gery, Dr Gauvin, Dr Plouard, Dr Ho Moye, Dr Collignon, Dr Fossati, Dr Gruau, Dr Terrazzoni, Dr Raudrant, Dr Pavy, Dr Vaudoux, Dr Perdrix, Dr Pilou,Dr Valadier, Dr Veron, Dr Eichwald, Dr Scemama, Dr Wlachovska, Dr Maillot, Dr Deroover