Coronavirus : Les rassemblements de plus de 1000 personnes interdits à La Réunion

Le 10/03/2020 | Par Nicolas Payet

La Réunion reste pour l’heure en stade 1, aucun cas de coronavirus sur le territoire rappelle la préfecture. Pour autant, la mesure d’interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes est applicable depuis ce mardi matin suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté du 9 mars portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.



Ainsi, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1 000 personnes est interdit jusqu’au 15 avril 2020 à l’exception des rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la nation soit :



- les concours,

- les réunions électorales en vue des élections municipales et communautaires,

- les manifestations sociales,

- et certains rassemblements bénéficiant d’une exception délivrée par l’autorité préfectorale.



Pour précision, ces mesures s’appliquent de la façon suivante :



- Les rassemblements en milieu fermé :

Le calcul du public doit se faire à un instant T dans une unité de lieu définie.



A titre d’exemple, un parc des expositions sera évalué en fonction de la jauge de ses différents halls et non de sa capacité totale d’accueil du public.



Pour les évènements sportifs, la zone de départ et d’arrivée constitueront l’unité de lieu à prendre en considération.



- Les rassemblements de plein air :



La forte promiscuité sera un élément d’appréciation à prendre en compte pour ces rassemblements de plus 1 000 personnes.



Cette mesure ne s’applique pas aux marchés forains dès lors qu’ils s’organisent en de multiples stands et espaces séparés.



Tout autre lieu (salle de séminaire, amphithéâtre) dont la jauge excède 1 000 personnes est concerné.



La Préfecture prend en ce moment contact avec l’ensemble des organisateurs des événements culturels, économiques et sportifs pour évaluer au cas par cas l’application de mesures spécifiques et recenser les besoins éventuels.