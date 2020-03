Coronavirus: Les supermarchés de l’île à nouveau pris d’assaut inutilement

Le 16/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1369

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la fermeture des commerces non indispensables dans l’hexagone a été annoncée par le gouvernement ce samedi, puis dans les outre-mer par la ministre Annick Girardin dimanche.



Une annonce qui, ce lundi, semble avoir provoqué la panique de certains, alors que des centaines de consommateurs se précipitent vers les différents supermarchés de l’île.





Sur ces clichés pris à Saint-Paul, on peut voir les queues interminables aux caisses d’un supermarché. Des dizaines et des dizaines de personnes, qui ne peuvent pas respecter la distance barrière d’un mètre entre elles.Pour rappel, seuls les établissement et les commerces qui ne sont pas indispensables à la vie de la nation sont concernés, tels que: cinémas, restaurants, bars ou discothèques.