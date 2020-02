Coronavirus : Les tests des deux Français rapatriés de Wuhan sont négatifs

Les tests des deux personnes qui présentaient des symptômes d’infection au coronavirus sont négatifs. Hier, plus de 180 personnes ont été rapatriées de Wuhan (une des régions les plus fortement touchées par le virus) vers la France.

Les cas de deux d’entre elles ont alerté les autorités durant le trajet.



Les rapatriés ont été placés en confinement dans un centre de vacances de Carry le Rouet, près de Marseille. Ils devront y rester deux semaines.



Un nouveau vol de rapatriement dont le nombre de passagers et la destination exacte sont pour le moment inconnus est en cours de préparation, a hier annoncé la ministre de la Santé Agnés Buzyn.



Six cas d’infection ont été détectés en France selon un dernier bilan. Un médecin libéral a été contaminé par une personne rentrée en Chine où elle a déclaré le virus, et constitue le premier cas de contamination sur le territoire. Le médecin a été placé en isolement.



En Chine, 259 personnes sont décédées du virus.