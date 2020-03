Commentaires (42)

1. Free le 29/03/2020 15:55

Pfff, rien de nouveau, c''est un pro de la com et du copier coller. Toujours à la recherche du buzz, pathétique.

2. Momo le 29/03/2020 16:02

Du n'importe quoi ! Et certains y croient !

3. nono le 29/03/2020 16:15

Utiliser le peuple comme cobaye pour pouvoir sauver le roi ou autre !!!

Tous les dictateur font cela

4. mahébourg le 29/03/2020 16:16

Le bon sens...Nos cousins ont mille fois raison.

5. jeanbaiselarak le 29/03/2020 16:20

Et on oublie les potions vendus sur les marchés ?

6. jean jouhis le 29/03/2020 16:25

autr e bonne nouvelle REELLE

les francais de metropole et les européens auront a subir une h de moins de confinement et/ou de souffrance, en raison du passage a heure d eté .. ce dimanche

plus que 2h d ecart.. ce sra mieux pour voir les matches de foot de Ligue1 et 1ere league..

sauf que ya plus de matches .. sniff

7. JEJE le 29/03/2020 16:28

Coronavirus : Madagascar autorise la chloroquine…et s’offre la paternité de la découverte

la dernière phrase faire rire non ??

8. Padi le 29/03/2020 16:31

Ils nous font le coup à chaque fois, çà devient lassant...

9. nono le 29/03/2020 16:45

Avec les premières chaleurs du printemps, les moustiques sont de retour. Mais ces insectes ne participent pas à la propagation du virus.

10. nono le 29/03/2020 16:47

faudrait le tester sur le président de mada en premier :)

11. Le Gallou le 29/03/2020 16:52

En tout cas eux, ils vont se soigner et nous pas encore !

12. Lauret Marcel le 29/03/2020 17:00

San médicament on va mourir alors il faut essayer on a pas le chois si les grand spécialiste di cet bon la chloroquine alors il save mieux que nous

13. Hans974 le 29/03/2020 17:05

Mdr... Le ridicule ne tue pas dans les républiques bananières comme çà..... Madagascar, comores..... au contraire.... plus la connerie est grosse , plus ils en sont fiers! Ce pantin oublie que RAOULT, les chinois et d autres l ont devancé. GUIGNOL!

14. Hans974 le 29/03/2020 17:09

Son institut de bons a rien n est même pas capable d erradiquer la peste qui ravage son pays... et il prétendent vaincre le covid 19?? Cretins!!! Tout est bon pour se rendre interressant...

15. ah,ah,ah! le 29/03/2020 17:28

Bref , jeune mais con et prétentieux.

Pauvre peuple , quand on pense au courage des plus pauvres alors que la nomenklatura malgache , comme ailleurs se goinfre et pille le pays.



16. @ 4 mahébourg le 29/03/2020 17:36

Mort de rire 😂 😂 😂

Tes cousins n'ont fait que copier pour ne pas plagier les déclarations de Trump et de Raoult... 😂 😂 😂

Remarque, si cela peut te permet de te sentir important... 😂 😂 😂

17. bocal le 29/03/2020 17:56

le president gasy s est transforme dans la nuit en PR de medecine dr jekyl et mr hyde bonjour les degats il faisait deja pas bon d aller dans les hopitaux a mada entrer et sortir les 2 pieds devant il y aura aujourd hui une autre situation il suffira de passer a cote pour terminer entre 4 planches c est pas demain que je mettrai les pieds dans ce si beau pays ou il ne fait pas bon tomber malade pauvre mada quelle tristesse

18. néné le 29/03/2020 18:12

est ce les malgaches qui ont inventé l'eau chaude ?

et ce médicament a déja un nouveau nom ? andryrajo ?

19. Il faut attendre les résultats des essais cliniques à plus grande échelle le 29/03/2020 18:15

En cette période difficile que nous traversons on se rattache à la moindre lueur d'espoir mais il faut savoir raison garder. I Ln'y Aucun Traitement Médicamenteux avérés de l'infection malheureusement. Nous devons attendre impérativement les résultats des essais cliniques notamment Européen (sur plus de 3000 patients) .Plusieurs remèdes et notamment hydroxychloroquine sont testés La science, la recherche est affaire de méthodologie, de respect des règles .

Il s’avère que la "chloroquine" aggrave les symptômes du Chikungunya qu'en est il de son dérivé "Hydroxychloroquine " .Si l'on prend ce traitement et que l'on attrape le Chik par la suite !!! par exemple

Cette "GURU TISATION" en utilisant les peurs des plus faibles est malsaine. Nous trouverons en temps voulu Un traitement efficace

20. La vérité vraie... le 29/03/2020 18:16

Tgv mieux que Macron ! Qui aurait pu croire cela il y a encore deux jours... Demission du gouvernement et vite !

21. roland le 29/03/2020 18:19

Ces personnes qui envoient des messages sur la chloroquine sont des assassins, qui mettent l'humanité en danger.

Ils colportent des mensonges, mais plus le mensonge est gros, mieux ça passe !

Des messages qui sont soit disant « censurés » par Facebook, alors que vous les avez reçu !

De plus, toutes ces personnes qui mélangent politique et médecine sont dangereuses, parfois même des assassins en puissance.



Contre le COVID-19, il n'y a pas de remède miracles. La foi, oui, mais en vous même.



Pour vous protéger, restez chez vous, restnotcase. C'est impératif.

Toute personne qui vous incite à sortir, à vous déplacer vous met, et met les autres en danger !

Perso, je l'ai répété plusieurs foi, je connais bien la chloroquine pour l'avoir utiliser durant mon adolescence et même après. (aujourd'hui j'ai 73 ans).

Ce médicament ne se prend qu'a titre préventif, comme de nombreux autres médicaments, pour consolider votre système immunitaire. Certains sportifs connaissent bien ce médicament, efficace pour améliorer les performances . Pour les personnes allergiques à ? c'est aussi un bon remède...



En ce qui concerne le coronavirus CVD-19.



Tout ce qui peut se prendre à titre préventif pour consolider votre système immunitaire est bon , sous réserve que votre organisme soit tolérant. Dans le cas contraire, il y aurait un effet inverse.



ATTENTION



Notre organisme, vieux de plusieurs millions d'années, est une véritable usine chimique, toute personne normalement constituée n'a pas besoin de médicaments, l'organisme est capable de les produire. C'est le cas pour les attaques du COVID-19, c'est votre organisme, s'il est en parfait état, qui va vous soigner, en général sous une dizaine de jours. Quelques grammes de paracétamole, environ 2 gramme par jour devraient être suffisant pour minimiser les douleurs et faire tomber la fièvre, durant la maladie une température corporelle de 38 degrés permettra à votre organisme de réagir dans de bonnes conditions.



LA PRISE DE MÉDICAMENT NE FERA QUE CONTRARIER VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE !



Par contre, en cas d’insuffisances cardiaques, du mauvais fonctionnement de certaines glandes ou organes soyez très prudent, restez chez vous ! Évitez tout déplacements ! S'il vous manque des médicaments, téléphonez au pharmacien pour qu'il les dépose chez vous et surtout, ne modifiez pas votre traitement. Besoin d'un renouvellement d’ordonnance, faite le par téléphone !



NE MODIFIEZ PAS VOTRE TRAITEMENT !



Voici des chiffres précis, au niveau mondial :

Ce 29 mars

663740 personnes infectées

30879 personnes décédées

25207 personnes en réanimation

142183 personnes guéries





22. Jean Rigole le 29/03/2020 18:32

Trump junior !!! Ouarrrffff !

23. PATRICK CEVENNES le 29/03/2020 19:05

Et à votre avis, ces 2000 unités qu'ils possèdent, seront-elles distribuées à 2000 pauvres malgaches ou plus tôt à 2000 ripoux de la repoublick malgache ? Mdr !

24. Tommy le 29/03/2020 19:07

Mdrrr.. t ben i plane bien su la tête ban malgaches t

25. marco marc le 29/03/2020 19:22

concernant l' arrété du maire de SAINT PIERRE interdisant la baignade ,--- etant entendu qu'il ne s'agit pas pas de faire bronzette, mais d'aller direct dans l'eau ---

là aussi, il conviendrait de s'unir, en vue PETITION a transmettre au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de st-denis de la reunion qui est compétant, et dont un article de cet arrété du maire stipule que ce TRIBUNAL ADMINISTRATIF peut etre saisi dans les deux mois suivants cet arrété portant gravement prejudice a la santé de ceux ne pouvants plus se baigner pour raison thérapeutique -- telle que le fait d'etre sur le dos, ça détends les vertèbres où sont coincés les nerfs des cervicales et lombaires,,avec pour resultat le grand risque de devoir se faire dangereusement operer

26. Bleu outre mer le 29/03/2020 19:50

21.Posté par roland

Ces messages sur les réseaux sociaux ont c'est quel parti qui est derrière et comment, ils instrumentalisent la situation, pour leur crêmerie et non pour la population. Les mêmes qui prétendent défendrent des valurs et colportent les rumeurs,

Nous sommes à une époque ou les, rumeurs sont plus suivies, et crut, que des fait réels

Indiquation d'un monde déconnectés ce qui peut parraitre le contraire.......

Déjà ici, des articles discutables

Il va y avoir des comptes à rendrent après.......

27. La vérité si je mens ! le 29/03/2020 19:51

Ce type est sérieux , les bras levés vers le ciel , sourire tranche papaye . Attention au revers de la médaille

28. Ouais... le 29/03/2020 20:17

A mon avis, l irma ne connait pas l existence du cancer, sinon il l aurait guérit...

29. Gerard Mas le 29/03/2020 20:17

Lorsque le bateau coule, on attend pas de savoir si le canot de sauvetage a reçu toutes les homologations pour sauter dedans !



a tous ceux qui critiquent et ne font que ça…..

30. tonyreal le 29/03/2020 20:49

TGV a prit la bonne décision le traitement du prof raoul est aujourd'hui la meilleure option ,la chloroquine et son derive n' entraine pratiquement aucun effet secondaire et on peut en prendre pendant des années ,mais bon toujours la bouffonnerie inevitable "on a decouvert" pas capable de dire la verite sans mentir et d'ailleurs le plaquenil c'est pas 6 jours mais 10 jours bouffons quand aux réunionnais continuez a rien prendre et a prier dans votre respirateur

31. raggaman le 29/03/2020 20:58

le plaquenil c'est 10 jours et pas 6 meme pas foutu de recopier raoul correctement

32. DIDIER NAZE le 29/03/2020 20:58

Je sens qu' on va bien rigoler ....façon de parler.....et je suis triste pour ce qui va arriver....a certains malgaches....qui seront. ...des cobayes !!....le président malgache.....va jouer à pile ou face....en sachant que se soit pile ou face......il a déjà ....le discours prêt. .....😕😰....

33. païpaï le 29/03/2020 21:07

pfff....ils n'ont aucun intérêt.......

34. Thierrymassicot le 29/03/2020 21:19

21.Posté par roland le 29/03/2020 18:19



Merci Roland, le bons sens, la rigueur me font un bien fou.

35. Damoclès le 29/03/2020 21:38

207 cas à la Réunion (800 000 habitants), 26 à Madagascar (25 000 000 d'habitants): les chiffres parlent d'eux-mêmes: les malgaches sont moins cons que les réunionnais, 'est clair. Donc, les petits réunionnais prétentieux hyper-assistés et les meilleurs du monde, fermez la un moment, et admirez plutôt comment nos amis malgaches s'en sortent bien mieux que vous, avec infiniment moins de moyens!

36. Malagasy le 29/03/2020 22:08

Arrêtez de manipuler les gens!! Quand est ce qu'il s'est offert la paternité de la découverte?

Il a promulgué la découverte de médicament qui aide à renforcer le système immunitaire, rien d'autre!! Jamais la chloroquine!!

Pendant que le Malagasy se soignent, vos malades périssent!! Chercher l'erreur!

37. BoyManja le 29/03/2020 22:57

Au lieu de critiquer protégez vous. Même votre gouvernement français commence à reconnaître tre les chloroquines mais d’une façon bizarroïde: Olivier Vera autorise l’utilisation de chloroquine pour les malades grave. 🤔🤔. Intelligent ça !???

38. Maraina le 30/03/2020 01:19

la paternite c 'e'st les chinois , un point c esttout

39. BoyManja le 30/03/2020 01:27

Au lieu de critiquer protégez vous. Même votre gouvernement français commence à reconnaître les chloroquines mais d’une façon bizarroïde: Olivier Véran autorise l’utilisation de chloroquine pour les malades grave. 🤔🤔. Intelligent ça !???