Coronavirus : Madagascar suspend ses liaisons aériennes avec La Réunion

Le 14/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 3900

Le président Andry Rajaoelina a annoncé ce samedi 14 mars sa décision de suspendre pour 30 jours ses liaisons aériennes avec l'Europe, et notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. De même qu'avec La Réunion et Mayotte.



Les bateaux de croisière ne pourront désormais plus accoster non plus dans des ports malgaches pendant la même période.



Pour l'heure, Madagascar n'a enregistré aucun cas de coronavirus mais on imagine les dégâts que l'épidémie pourrait faire dans ce pays qui compte parmi l'un des plus pauvres du monde et où les infrastructures hospitalières sont plus que sommaires.



Le président malgache n'a donné aucune indication sur le sort des Réunionnais se trouvant actuellement dans le pays. On en saura plus sans doute dès demain matin mais il est probable que l'on assiste à une sortie de crise identique à ce qui s'est passé ces dernières heures au Maroc.



Le royaume chérifien avait lui aussi bouclé "jusqu’à nouvel ordre", vendredi, ses liaisons aériennes et maritimes vers la France et l’Espagne mais aussi fermé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.



Après des scènes de chaos où l'on voyait plusieurs centaines de passagers bloqués dans les aéroports réclamant leur rapatriement en France, la diplomatie est entrée en action pour trouver une solution.



Finalement, le Maroc a autorisé des vols pour permettre aux ressortissants français de rentrer chez eux, après une intervention du ministre des Affaires étangères Jean-Yves Le Drian. "Des premiers vols ont pu repartir ce matin", a précisé sur Twitter le ministre, ajoutant que "les autorisations nécessaires pour l'organisation des vols retour seront données" et que l'ambassade de France au Maroc est mobilisée, tout comme le centre de crise du ministère.



Par la suite, Emmanuel Macron a évoqué de nouveaux vols "en cours d'organisation" afin de permettre des retours en France. Le président de la République a demandé "aux autorités marocaines de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite".



On peut penser que le même dispositif sera mis en place pour permettre le retour des Réunionnais qui se trouvent en grand nombre dans la Grande Ile du fait des vacances scolaires à La Réunion.



A noter que les destinations que Air Austral peut encore desservir se réduisent comme peau de chagrin. Après Bangkok, Chenaï, c'est une nouvelle destination qui se ferme pour la compagnie régionale.