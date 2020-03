Commentaires (25)

1. Arsene le 27/03/2020 10:11

Je pense que c'est une heureuse initiative car elle contribue à diminuer la présence du virus donc des infections à la seule condition que l'on reste confiné .

2. Vicky le 27/03/2020 10:16

Les autres.villes prend l exemple

3. tantine le 27/03/2020 11:02

très bien !! pour une fois st andré lé en lèr

4. tc le 27/03/2020 11:13

bravo, polluez encore plus la Terre, elle en a besoin!

Digne des gens de l'ARS et leurs produits anti moustiques! N'oubliez pas qu'un virus n'est autre qu'un fragment de cellule qui se détoxifie donc mettez des toxines dans les moustiques, ils nous le renverront avec les maladies tropicales que l'on connait.

Polluons la Terre, elle sera clémente.... jusqu'au jour où elle en peut plus... sa grosse detox a commencé à Wuhan

l'être humain est vraiment con

5. justedubonsens le 27/03/2020 11:17

Bravo belle initiative, ainsi un maire se décide à faire ce qu'ont fait les pays asiatiques depuis des mois. On peut supposer qu'ils ne le faisaient pas pour le fun mais bien pour des raison de santé publique.

Peut-être cette mesure sera-t-elle suivie par d'autres !

6. Doume le 27/03/2020 11:28

Té peut pas commence par Fayard pou elimine ban parasites i fé dégâts tous les jours et soirs la bas ?

7. écolo le 27/03/2020 11:44

c'est la mort assuré des gécko, caméléon, endormie... toutes espèces

8. Réveillez vous le 27/03/2020 12:04

SAUF QUE...



y a AUCUN PRODUIT CERTIFIER pour tuer le coronavirus ....



un va être valider, normalement c est un produit de la gamme BACTOPIN





N'oublier pas non plus qu'une surface désinfecter ne les pas éternellement ...loin de la ...

9. ali le kafhir le 27/03/2020 12:07

à Saint Lui c'est la dengue qui fait des ravages mais est ce que c'est utile dans parler ?

10. Choupette le 27/03/2020 12:09

Vous croyez que ça va marché ... à Saint-André ? Il en faudrait plus qu'une séance, non ?



7.Posté par écolo



Si seulement cela pouvait faire crever les aguames qui pullulent sur l'île ... .



4.Posté par tc



Ce truc pue l'essence ou le white spirit. Efficace pour dégager les parasites les plus costauds ... .

11. Carol MARTIN le 27/03/2020 12:10

2.Posté par Vicky***je pense avant tout que c est à une certaine population de prendre exemple sur la conduite a tenir !!! vu ce qui se passe ds les rues des villes et agglomerations de l ile !!!

12. Carol MARTIN le 27/03/2020 12:11

4.Posté par tc***ne crois tu pas que si beaucoup prenait plus conscience de ce mal la conclusion de ton commentaire est tres bien adaptée au redacteur

13. Anne Mangue le 27/03/2020 12:18

bonne mesure, à généraliser dans saint denis et les autres communes

14. Pas de preuve de son efficacité le 27/03/2020 12:19

"Pas de preuve de son efficacité"

Cité par l'Agence France-Presse (AFP) au sujet de la désinfection des rues en Chine, le professeur Zheng Zhijie, de l'Ecole de Santé publique de l'université de Pékin, observe que ce nettoyage "n'est peut-être pas nécessaire car il n'y a pas de preuve de son efficacité".



"Personne ne sort lécher les trottoirs ou les arbres", ironise Juan Leon, un universitaire spécialiste en santé cité par le magazine américain Science.

Et cette diffusion dans l'espace public de produits corrosifs comme la javel pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'environnement,



Le premier geste de protection de respecter les mesures de distanciation sociale et de se laver les mains à intervalles réguliers plutôt que de craindre une contamination dans l'espace public.

"La grande transmissibilité du coronavirus Covid-19 n’est pas liée à sa survie sur les surfaces, mais à sa transmission quand on tousse, qu’on éternue, qu’on discute ou par les gouttelettes expulsées et transmises par les mains", indique également le site du gouvernement.

15. Titine le 27/03/2020 12:24

Belle initiative, les autres communes devraient prendre exemple. Faut sauver les humains avant tout, la bestiole et l’écologie, moi perso en ce moment je m’en tamponne mais grave...... bravo saint André!!!!!

16. Vitamine C le 27/03/2020 12:24

Voilà qui va inciter les gens à sortir encore plus en ces jours de confinement. Ils vont se dire qu'il y a plus de crainte, car la mairie a désinfecté les rues.Pourtant, on nous dit que la meilleure solution pour la lutte contre le virus c'est le confinement...

17. Bibic le 27/03/2020 13:04

Il faut mobiliser l'ensemble du personnel communal avec des machines sur leur dos afin de désinfecter le maximum de surface. L'eau de javel n'étant pas en rupture ni les machines de pulvérisation nous pourrons désinfecter le maximum

18. kraz le 27/03/2020 13:40

du javel qui ira tranquillement dans les nappes phréatiques, alalala... en pensant bien faire, ça empirera niveau faune et flore, mais ça on s'en fout, ça sert à rien. Et pourtant, la flore aide beaucoup en ce moment... La chloroquine étant un dérivé naturel de l'écorce d'un arbre, fabriqué synthétiquement maintenant. Bref continuons dans le même délire, ça me fait rire de voir certains qui disent, il y aura un avant et après corona, c'est le moment de réfléchir à l'avenir etc.

Regarder où nous en sommes, y'aura un après c'est sûr, en pire certainement.

19. Maloya le 27/03/2020 14:13

C QUAND POUR LE PORT S.V.P.

20. Jérôme le 27/03/2020 14:21

Bonne initiative. On attend pour st leu . Quand? Aux alentours des immeubles où les marmaille joue tout le temps et lieux publics (commerces, pharmacie, etc....)

21. alala le 27/03/2020 14:23

Ils ne réfléchissent même pas où cette javel diluée "sans danger" selon eux en grande quantité va finir. Dans l'environnement, ça va contaminer les sols, l'eco-système, les cultures et à la fin, nous.

22. Momo le 27/03/2020 14:51

Super ! Hier j'ai désinfecté mon jardin avec de l'eau de Javel diluée bien sûr !

23. Carol MARTIN le 27/03/2020 15:02

1.Posté par Arsene**les virus ? y en a plein les rues ??

24. Ti Tangue zilé zone le 27/03/2020 15:10

Ces lieux très fréquentés :? On est pas censé d’être confiné ? Par contre souplé après vient un Ti tour à l’entrée chemin Blard et demande à vos « électeurs » de respecter les jours de collectes