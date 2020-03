Coronavirus: Point sur les horaires des supermarchés

Le 21/03/2020 | Par Soe Hitchon

L’épidémie de Coronavirus a provoqué le confinement à La Réunion. Les habitants peuvent toujours sortir mais pour faire les courses de première nécessité ou se faire soigner notamment. L’affluence dans les centres commerciaux et hypermarchés pousse les enseignes à réaliser des modifications dans leur fonctionnement.



L’ensemble des magasins E.Leclerc sera exceptionnellement fermé ce dimanche 22 mars.



À Carrefour Réunion : ce lundi 23 mars, les hypermarchés seront réservés de 11h30 à 12h30 aux personnes âgées de + de 60 ans (sur présentation de leur pièce d’identité), aux personnes à mobilité réduite et aux femmes enceintes.



À Jumbo Score & Score : Les personnes les plus vulnérables et les personnels soignants sont prioritaires dès l’ouverture des magasins jusqu’à la fermeture.



Et n’oubliez pas qu’il vous faut l’attestation de déplacement dérogatoire remplie, signée et datée.