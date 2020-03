Commentaires (31)

1. DAN RUN le 26/03/2020 12:05

Rest Zot Kaz !

2. Pascale le 26/03/2020 12:11

Il était en vacances et a pris l'avion???

3. klod le 26/03/2020 12:26

RIP.

4. GENDARME le 26/03/2020 12:59

à post 02 Pascale, c'est hors de propos, méchant, et très con. Question morale et état d'esprit vous êtes à vomir. Et questions valeurs vous ne devez même pas arriver à la cheville d'un gendarme.

En tout cas la gratuité crade et condescendante que vous pratiquez vous reviendra dans le museau un de ces quatre.Venant d'une femme c'est encore plus surprenant. Idiote.

5. anonyme le 26/03/2020 13:36

QUE SON AME REPOSE EN PAIX CONDOLEANCE A SA FAMILLE..

6. L'INSOUMIS le 26/03/2020 14:20

R.I.P.

7. Alain le 26/03/2020 14:40

R.I.P

8. Targie le 26/03/2020 15:13

Hommage à ceux qui nous quittent dans l''exercice de leurs fonctions !!! Courage aux familles qui chaque jrs ne savent si demain, leur père, mère, enfant, rentrera sein ou infecté ... Dieu vous protège !!!

9. Créole la Réunion le 26/03/2020 15:35

Post 2

Pascale taisez-vous ! On s’incline devant la mort d’un homme fut-il gendarme que vous détester parce qu’il représente l’ordre . On voit très bien qu’elles sont vos idées . Je vous souhaite quand même de ne pas rencontrer ce virus.

10. TOULIT le 26/03/2020 15:43

Bien envoyé Post 4. Ces jours exigent respect pour ceux qui sont en 1ère ligne. De telles réflexions signent une grande pauvreté d’esprit et d’âme de là part de son auteur. Que cette victime repose en paix et courage à ses proches.

11. Tc le 26/03/2020 16:16

Post2, je ne vous souhaite pas d avoir un membre de votre famille touché par la virus. Regardez vous dans une glace ce soir et méditez sur votre post.

Condoléances à la famille du defunt

12. klod le 26/03/2020 16:25

post 8 a tout dit . mankind ?





Vive la République.

13. Fidol Castre le 26/03/2020 16:40

C'est dommage pour le gendarme décédé. Condoléances à sa famille.



Mais Post 4, Gendarme, ce n'est pas contre les citoyens qu'il faut s'énerver. Comme le post 2 par exemple. Il faut s'énerver contre le pouvoir qui vous envoie aujourd'hui au casse-pipe.



Macron qui vous envoie sans protection alors qu'il se pavane avec un masque FFP2.



Vous, gendarmes et policiers, qui pour sauver le pouvoir macroniste n'avez pas hésité à mettre toute morale et toute éthique de côté pour réprimer. Personnes mutilées, tabassées, emprisonnées de façon arbitraire, éborgnées, tuées...



Aujourd'hui, quelle est votre récompense ? Même pas un masque qui coûte quelques centimes. Voilà ce que vaut la vie d'un gendarme ou d'un policier pour le pouvoir macroniste : quelques centimes d'euros.



Le post 2 n'a fait qu'un commentaire.

Le mec que vous protégez à tout prix depuis 2017 est en train de vous décimer un par un. Et à lui, vous ne faîtes aucune remarque.



Vous le savez comme moi, ce gendarme décédé est malheureusement le premier d'une longue liste.



Comme vous tous, je risque moi aussi d'être contaminé par le Covid19. Etre gravement atteint ou même mourir.

Mais au moins, je n'aurais pas vendu mon âme à Macron.

14. Enirsem le 26/03/2020 17:02

Le gouvernement de Shanghaï recommande officiellement la vitamine C pour soigner le COVID-19



https://cogiito.com/a-la-une/le-gouvernement-de-shanghai-recommande-officiellement-la-vitamine-c-pour-soigner-le-covid-19/

15. Ouais... le 26/03/2020 17:12

Le gars se leve tout les matins,affronte les violence et maintenant fait respecter le confinement.pour moi il est mort d avoir fait sont devoir,c est la meme chose que si il s etait prit une balle.merci de votre engagement...

16. Enirsem le 26/03/2020 17:21

@Fidol Castre Bravo à toi l'ami pour ton commentaire ......et qu'ils en prennent de la graine ce dont je doute.

17. Enirsem le 26/03/2020 17:32

@Poste12 On ne peut qu'en rire... Tout le temps que tu vivras sous une république, tu vivras dans la merde, y'a juste à voir l'état de la France et ce dans tous les domaines ....Vouée à être aussi pauvre qu'un pays du tiers monde.

18. Kiki le 26/03/2020 17:43

Dans la mort, gardez ne serait ce qu''une once d''humanité. La camarde, qd elle frappe à votre porte ; elle se fout de savoir de quel côté elle arrive. C''est le fils d''une mère qui souffre. A sa naissance, sa maman ne l''a pas habillé en uniforme.

19. Gendarme le 26/03/2020 18:10

À fidol castré. Je ne m''''énerve pas contre les citoyens mais contre une personne dont les propos sont indécents.

Et vous seriez bien inspiré de ne pas faire d''''amalgame non plus. Le gendarme en question n''''est ni garde mobile ni crs.

20. Gendarme le 26/03/2020 18:13

Et accessoirement la gendarmerie défend les lois de la République et les citoyens. Pas les politiques. Dans les opérations de maintien de l'ordre il y a trop souvent des exactions, et pas forcément des manifestants qui engendrent des réactions.

21. A POST 2 le 26/03/2020 18:19

MON DIEU QUE COMMENTAIRE A LA CON.....Comme quoi cette épidémie révèle la vraie nature des gens. Regarde toi ausii peu que possible dans ton miroir. Pauvre de toi.

22. Jean MAX le 26/03/2020 18:49

On ne saurait trop inviter sa famille et ses compagnons d'arme à porter plainte pour on assistance de personne en danger ! Cela à commencé pas plus tard qu'avant hier en Métropole !!!

voir ci dessous...

La marche à suivre pour tous les cas réunionnais avérés et à venir bien entendu est à diffuser largement... faire suivre aux familles concernées ici et en Métropole...

=========================================



⚖️ Un premier particulier porte directement plainte contre Philippe et Buzyn devant la Cour de Justice de la République pour "entrave aux mesures d'assistance".



✅ J'EN APPELLE AU PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DE VICTIMES À FAIRE DE MÊME.

--------------------

Un patient infecté par le coronavirus a déposé plainte pour “entrave aux mesures d’assistance” devant la Cour de justice de la République (CJR) le mardi 24 mars.



C’est la première fois qu’une personne contaminée par le Covid-19 en France entreprend une action auprès de l'institution.



Déposée dans un premier temps contre X, l’actuelle plainte, et les neuf pages d'argumentaires qui l’accompagnent, vise Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, et Édouard Philippe, Premier ministre.



La CJR est en effet la seule instance compétente pour juger les crimes ou délits commis par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.



Source : https://www.bfmtv.com/police-justice/coronavirus-un-premier-patient-contamine-porte-plainte-pour-entrave-aux-mesures-d-assistance-1881564.html?fbclid=IwAR1YkHj03RzdcoF516xhBLLHIKaTW4s1RU-k19ReeM9GYQeSyuhUHoR6l3o





⚠️ J'EN APPELLE À LA MOBILISATION DE TOUTES LES VICTIMES POUR SAISIR LA CJR



J'incite d'ores et déjà tous les citoyens – et notamment les malades, les soignants, les pompiers et les forces de l’ordre qui auraient été victimes d’un préjudice direct du fait de la mauvaise gestion de l’épidémie de coronavirus – :



✅ 1°) à se regrouper



✅ 2°) et à se rapprocher d’avocats pour saisir la Cour de Justice de la République à l’encontre de :



➡️ M. Édouard Philippe, actuel chef du gouvernement,



➡️ Mme Agnès Buzyn, en tant qu'ancienne ministre de la santé,



➡️ M. Olivier Véran, actuel ministre de la santé,



➡️ M. Christophe Castaner, actuel ministre de l'intérieur, pour ce qui concerne notamment son refus d'accorder des masques aux forces de l'ordre, en parfaite connaissance de cause que cela allait conduire à des contaminations nombreuses des fonctionnaires sous ses ordres, et potentiellement à des décès nombreux.



et cela pour violation des articles 121-3 et 221–6 du Code pénal

23. Fidol Castre le 26/03/2020 19:13

16.Posté par Enirsem le 26/03/2020 17:21



@Fidol Castre Bravo à toi l'ami pour ton commentaire ......et qu'ils en prennent de la graine ce dont je doute.



Il y en a qui ont verbalisé des SDF ! Des personnes qui n'ont ni abri, ni argent. Qui sont en mode survie. Qui se font verbaliser par des policiers et gendarmes macronistes intégristes.



Je compatis à la douleur de la famille de ce gendarme. Mais gendarmes et policiers doivent savoir qu'une partie du peuple n'arrive plus à les voir en peinture. Je ne comprends pas pourquoi ils sont à ce point étonnés. Certains pardonnent, d'autres pas. Pour ma part, je suis neutre.



Armés jusqu'aux dents, ils ont tabassé des Gilets Jaunes, des pompiers, des vieux retraités inoffensifs, des handicapés en fauteuil roulant, des petites infirmières qui pèsent à peine 50 kg, des médecins...Ils ont tabassé ceux qui vont les soigner... Il y en a qui ont verbalisé des SDF ! Des personnes qui n'ont ni abri, ni argent. Qui sont en mode survie. Qui se font verbaliser par des policiers et gendarmes macronistes intégristes.Je compatis à la douleur de la famille de ce gendarme. Mais gendarmes et policiers doivent savoir qu'une partie du peuple n'arrive plus à les voir en peinture. Je ne comprends pas pourquoi ils sont à ce point étonnés. Certains pardonnent, d'autres pas. Pour ma part, je suis neutre.Armés jusqu'aux dents, ils ont tabassé des Gilets Jaunes, des pompiers, des vieux retraités inoffensifs, des handicapés en fauteuil roulant, des petites infirmières qui pèsent à peine 50 kg, des médecins...Ils ont tabassé ceux qui vont les soigner...

24. Gendarme le 26/03/2020 20:43

Aux posts anti flics. Quand vous êtes dans la merde vous savez les trouver. Imaginez un seul instant une société livrée aux casseurs et aux demagos de tout poil sans un minimum de rempart pour protéger la République et les biens communs.

25. Gendarme le 26/03/2020 20:45

Si la France vous semble aussi dégueulasse et insupportable allez voir ailleurs. Les gendarmes n'ont jamais été à la botte des politiques. Ils le sont à la république, ses principes et un état de droit. Qui ne signifie pas faire ce que l'on veut

26. Fidol Castre le 26/03/2020 22:01

Les gendarmes n'ont jamais été à la botte des politiques.



ça a beaucoup changé... ça a beaucoup changé...

27. Enirsem le 26/03/2020 23:49

@Gendarme Anti flics pas du tout, mais l'état de droit ne s'applique qu'à une certaine catégorie de Français, pour les autres nous savons très bien ou ils se trouvent et ils font ce qu'ils veulent, d'ailleurs on l'a encore vu très récemment avec le confinement et les agressions des forces de l'ordre et pompiers dans certaines banlieues ou quand il y a des problèmes il ne faut surtout pas trop faire de vagues, le park de votants est beaucoup trop important .... C'est aussi çà la république créée en 1789 on sait par qui......

28. IXE le 27/03/2020 10:20

14.Posté par Enirsem



Je soutiens cette orientation thérapeutique !

29. IXE le 27/03/2020 10:25

25.Posté par Gendarme le 26/03/2020 20:45 "Les gendarmes n'ont jamais été à la botte des politiques. Ils le sont à la république, ses principes et un état de droit. Qui ne signifie pas faire ce que l'on veut"



J'approuve l'esprit.

Tout le reste - de part et d'autre - est polémique et stérile.



Courage et condoléances à l'épouse et aux trois enfants.

30. MARC FOUGERON le 27/03/2020 11:07

Enirsem vous devriez aller vivre dans un pays du tiers -monde .de retour,vous trouverez que la France ressemble à un Paradis y compris sa police .