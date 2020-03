Coronavirus : Quand le gouvernement va jusqu'à vous envoyer des SMS

Le 17/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 999

Le message d'Emmanuel Macron a été clair ce mardi soir, mettez en application les gestes barrières et respectez scrupuleusement les mesures de restriction de sortie... Pour ceux qui n'auraient pas tout enregistré, le gouvernement a opté pour le texto direct."Alerte Covid-19 – Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles", c'est le message que vous avez pu recevoir d'un certain Gouv.fr.Est-ce bien le gouvernement qui vous a texté ? Comment a-t-il accès à votre numéro et comment a-t-il pu envoyer ces messages ?Tout d'abord, il s’agit bien d’un SMS authentique du gouvernement. "On le savait ! L'État a les numéros de tous les Français, nous sommes surveillés"... ne vous emballez pas trop vite. Le gouvernement est simplement passé par les opérateurs de téléphonie mobile pour leur demander d'envoyer ces messages en son nom. Compte tenu du grand nombre de SMS envoyés, il est par ailleurs normal que certains aient reçu le texto seulement quelques minutes après l'allocution d'Emmanuel Macron quand d'autres l'ont reçu ce mercredi. Il se pourrait également que certains messages n'aient pas encore été transmis à leur destinataire.Le gouvernement ne lésine pas sur les moyens de communication dans ce contexte d'épidémie de Coronavirus, impossible d'échapper aux consignes et aux mesures. Pour autant, cette première journée de confinement nous a montré qu'il était peut-être un peu plus difficile pour certains de les appliquer ...