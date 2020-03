Coronavirus : Report, annulation ou modification d'un vol, ces compagnies aériennes qui vous laissent le choix

Le 06/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 426

Depuis l’apparition du Coronavirus COVID-19 - et même si aucune restriction de circulation n'est d'actualité - les compagnies aériennes misent sur le principe de précaution et assouplissent leurs conditions.Les compagnies Air France et Corsair proposent notamment aux voyageurs de modifier, de reporter ou d’annuler leurs voyages prévus de et vers des zones à risque d’exposition sans frais supplémentaires.Chez Corsair, les clients ayant acheté un billet avant le 31 mars 2020 pour un vol prévu entre le 4 mars et le 30 juin 2020 (date de départ), pourront reporter leur voyage ou changer de destination sans frais de modification, jusqu'à 15 jours avant la date de départ initiale (soit au plus tard le 15 juin) dans la même classe de voyage.Des frais supplémentaires pourront toutefois être appliqués en cas de différence tarifaire selon les dates ou les destinations retenues.Pour toutes questions, les clients de la compagnie sont invités à contacter leur agence de voyage ou le service client Corsair ( 3917 0,15cts/mn). Ils peuvent également se rendre sur le site Internet de Corsair mis à jour en temps réel en fonction de l’évolution de la situation.Du côté d'Air France, les passagers peuvent également réserver leur prochain voyage en ayant la garantie de pouvoir modifier leur réservation sans frais. Les mesures commerciales ont été étendues à l'ensemble du réseau Air France.Si vous êtes en possession d'un billet Air France (valable hors tarifs allotements et groupes qui suivent des conditions) émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu entre le 3 mars et le 31 mai 2020, vous pouvez reporter votre voyage sans frais jusqu'au 31 mai 2020 inclus vers la même destination et dans la même classe de réservation.Les réservations peuvent être modifiées en ligne sur le site internet d'Air France ou via l'application mobile.La compagnie propose également de changer de destination ou d'annuler son voyage dans les points de vente. Les voyageurs ont la possibilité de se voir remettre un avoir, non remboursable, valable un an sur les vols Air France et KLM.