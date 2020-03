Coronavirus: Report des jeux sur Zinfos974 et 7mag.re

Le 17/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 108

Suite à la crise du Coronavirus qui sévit dans notre île, et par mesure de précaution, les salles de cinéma ont été fermées. Les liaisons aériennes entre l'Ile Maurice et La Réunion sont également mises entre parenthèses pendant au moins 15 jours. A ce titre, et de façon tout à fait exceptionnelle, Zinfos974 et 7mag.re se voient dans l'obligation de suspendre leurs jeux.