Coronavirus: Ruée sur les bouteilles de gaz ce matin

Le 19/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2597

Alors que les stations services viennent d’être ravitaillées en bouteilles de gaz, ces dernières se vendent comme des petits pains ce matin. Devant la caisse, les clients font la queue depuis très tôt pour être sûrs d'en avoir.



Et comme à chaque fois depuis le début de la crise du coronavirus, les comportements égoïstes sont au rendez-vous: à Saint-André (et certainement ailleurs) des personnes ont été aperçues achetant plusieurs bouteilles pour les stocker chez eux, alors que La Réunion continue d’être approvisionnée normalement, et qu’aucune menace de pénurie ne plane sur les bouteilles de gaz. Même chose pour les produits alimentaires, ou encore le papier toilette.



En dévalisant d’un coup la station aux aurores, on ne laisse aucune chance au personnel soignant par exemple, de pouvoir se réapprovisionner en gaz en sortant de leur garde ce soir.



Ce matin, les stations de Saint-Denis ont par exemple été ravitaillées à 6h et certaines sont déjà en rupture de stock à 9h. À méditer.