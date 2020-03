Coronavirus : St Joseph met en place un service d'accueil pour les enfants des personnels soignants

Le 21/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 227

Le communiqué de la ville de St-Joseph :



"La Ville de Saint-Joseph informe les familles que, dans le cadre des mesures mises en places au regard du confinement actuel, des dispositions exceptionnelles seront prises au niveau des établissements scolaires à compter de ce lundi 23 mars.



1/ Dans les écoles :

Mise en place d'un dispositif d'accueil pour les enfants des personnels soignants et assimilés (médecins, infirmiers, aides à domiciles,.....)



Les enfants de ces personnels (enfants scolarisés en classe de maternelle jusqu'au CM2) pourront être accueillis à l'École Primaire du Centre, à l'école maternelle et élémentaire du Butor.



Les accueils se feront les jours habituels d'école (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 7h50 à 15h30.



Les parents devront fournir le panier repas.

Les familles peuvent se faire connaître auprès du service des affaires scolaires au 0262 71 73 71.





2/ Dans les crèches et micro-crèches

Concernant les crèches et micro-crèches en délégation de service public à Saint-Joseph, les familles concernées (personnels soignants et aides à domicile) peuvent se rapprocher des établissements pour connaître les mesures d'accueil mises en place"