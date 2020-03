Coronavirus: Très sollicitée, la CGSS fait un point d’information

Le 30/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 687

En raison de la crise sanitaire actuelle, la Caisse Générale de Sécurité Sociale est extrêmement sollicitée par ses assurés, mais également par les employeurs, les retraités ou encore les agriculteurs. Mais pas d’inquiétude, le service public est toujours opérationnel, et met à disposition aujourd’hui une plaquette d’informations utiles. La voici: