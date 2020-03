Commentaires (60)

1. SITARANE le 27/03/2020 21:56

MAYOTTE est beaucoup plus proche de Naïrobi !!!!!!!!!!! Je suppose que des places sont aussi réservées pour les caciques de MADA, des COMORES, des SEYCHELLES, de MAURICE et de RODRIGUES.............Sans oublier MAYOTTE..........................

2. La vérité le 27/03/2020 22:06

Qui a payé le Jet privé ? Ils sont arrivés au Kenya le 3 mars pour faire un Safari, une fille et son père. Les copains coquins politiques de métropole se sont mobiliser même le quai d''Orsay. S''ils étaient de simples citoyens la question est posée.

3. jeanbaisselarak le 27/03/2020 22:32

Quand les Réunionnais auront besoin de places en réanimation on leur dira qu'ils ne peuvent pas y avoir accès. De gentils métropolitains bobo pseudo aventuriers à la Idiana jones ont déjà pris les places car ils ne pouvaient pas rester tranquilles chez eux en métropole.

4. Thierrymassicot le 27/03/2020 22:36

Couple métro, safari( il eut été utile de préciser "photo") Les Haters locaux vont avoir matière à défoulement....Bienvenu à ce couple, et que le monsieur atteint s'en sorte rapidement sans passer par la case réa...Courage et compassion à vous.

5. Enirsem le 27/03/2020 22:56

Parti le 08 donc infecté avant , malade le 12, combien en a t-il contaminé jusque là (?) pour sa femme c'est sur... maintenant qu'il a son cul entre de bonnes mains, il a tout le temps de penser aux Kenyans qui tomberont malade grâce à lui, pitoyable ce genre de type.....

6. HULK le 27/03/2020 23:05

Que certains arrêtent de cracher leur venin à la moindre occasion.Dans ce cas, un peu d'humanisme et d'altruisme, s'il vous plaît!

7. Kiki le 27/03/2020 23:37

Pst4 osef ! Té noré pu être des anglais. Noré fait pareil ! Safari...safari...y tue pas des animaux ça. Si ? M''enfin ! Chacaine y essaye débarrasse à zot de ce couronne là...hum ! Si li la fine être posé su out tête...vaut mieux li en sorte...

8. John le 27/03/2020 23:39

Bon rétablissement à vous, cher compatriote

9. Consciencedomoun le 28/03/2020 00:46

@thierrymassicot.Bien sur qu''on est en droit de savoir un minimum sur ces personnes,car notre aéroport est une "passoire" et que ce rapatriement pue le copinage,et qui a déja vu ici un jet privé pour faire + de 4000 km rapatriement sanitaire pour 2?

10. Attéré le 28/03/2020 01:03

A la lecture de certains commentaires sur Facebook sur cette publication, mon dégré la monté!

Le réunionnais est bien content quand il reçoit l'argent de l'Etat pour les grands travaux ! Il est bien content quand il va récupérer l'argent de la Caf et des allocations familiales, issu de la solidarité nationale ! Il est bien content de se faire soigner, d'envoyer ses enfants à l’école, à l'université, tout ça gratuitement grâce à la solidarité nationale ! Bien sûr tout n'est pas rose ! Nous sommes encore des citoyens de seconde zone à certains égards, mais les choses évoluent dans le bon sens !

Par contre, quand celui-là même doit faire preuve de solidarité à l'égard de son concitoyen, bloqué dans des régions à risques, dans la souffrance et la peur de mourir, là le réunionnais se découvre raciste et n'a plus besoin de la solidarité nationale ! C'est une honte !

11. Thierrymassicot le 28/03/2020 01:14

9.Posté par Consciencedomoun le 28/03/2020 00:46 (depuis mobile)



Non mon pote!!! Il a besoin de soins, il va se faire soigner...Et dans son pays!! La France, parce que je te rappelle qu'ici t'es en France et pas à l'étranger...Et quand bien même il fut étranger, le couple, si besoin de soins, d'assistance médicale, en France on fait ça (normalement), le passeport on s'en branle, capice?



ps: copinage ou pas, balek, des êtres humains sont en détresse, on les soigne..C'est pas compliqué à comprendre ça, si? Pour toi? Bouffe des poissons, espérant que le phosphore te rendra moins c...

12. Pierre le 28/03/2020 02:01

Certains ont vraiment leur cul à grater !!! Vouloir tout commenter ! la semaine dernière mon cousin au Maroc a été évacué sur Marseille . Je ne pense pas que cela ait fait la une d’un journal du coin avec des commentaires de caniveaux

13. Dkonèr le 28/03/2020 03:17

Kom di Bruce Lii "in ti konstatatur". Pour une centaine de Réunionnais bloqués en Inde, il n'y avait pas d'avions mais pour deux Métropolitains (contaminés) aucun problème. Je dis ça, je dis rien.

14. Ti Boug' la le 28/03/2020 01:31

Tant mieux si ce couple français a pu bénéficier du rapatriment sanitaire sur initiative de la famille. Et souhaitons qu'il en sera ainsi pour toute éventuelle autre situation similaire. Je ne connais rien en gestion économique de vols aériens. Aussi je me bornerai à faire un parallèle avec un transport terrestre par bus sur un itinéraire européen traversant plusieurs Etats. La logique recommanderait l"utilisation d"un minibus plutôt qu"un bus de 60 places. C'est cette logique que nous retrouvons dans ce transport aérien rapprochant ces personnes du sol de leur patrie le plus proche. Bon rétablissement à cet homme et á tout être humain de la planète atteint de coronavirus.

15. CITOYEN le 28/03/2020 05:35

IL NE FAUT PLUS S ÉTONNER DE L IMPORTATION DU .CORID19 DANS NOTRE ILE QU ON AURAIT DU ISOLER ET FERMER LES FRONTIÈRES A TOUT NOUVEL ARRIVANT TOUTE NOTRE CLASSE POLITIQUE EST COMPLICE DE CETTE SITUATION ILS ESSAIERONT D EN TIRER PROFIT REJETANT LA FAUTE SUR L AUTRE IL Y AS TROP D ADMINISTRATION METTONS EN PLACE IMMÉDIATEMENT UNE ASSEMBLÉE UNIQUE RESTREINTE QUI PARLERAIS D UNE SEULE ET MÊME VOIE LA MISE EN PLACE IMMÉDIATEMENT UN PLAN FIBRE D URGENCE CA VEUT DIRE QUOI UNE ASSEMBLÉE DEPARTEMENTALE UN CONSEIL RÉGIONAL UNE PRÉFECTURE ET PLUSIEURS SOUS PRÉFECTURE HALTE AU MILLE FEUILLE ADMINISTRATIF INEFFICACE AGISSONS DANS L INTERET DE LA POPULATION ET NON DE CES POLITICIENS VÉREUX .

16. :-/ le 28/03/2020 05:45

Merci pour eux.

17. Enirsem le 28/03/2020 06:32

HULUK Je suis certainement plus humaniste que toi et je pense aux Kenyans qui vont certainement tomber malade grâce à ce ptit bourges qui au vue de la situation aurait pu remettre son SAFARI à plus tard se préserver et surtout préserver les autres çà c'est être humaniste ....

18. Non mais dis donc ! le 28/03/2020 06:45

@ masticot



T'as raté l'occasion de te taire encore une fois ! Parti le 8 mars en safari, ça te parle ? Le 8 maaaaarrrrss ! Dur de réfléchir avec la petite noisette qui te sert de cervelle ?

19. Zut le 28/03/2020 07:08

En espérant là aussi que tous les intervenants à l'arrivée de ce jet privé étaient mis au courant de sa maladie et que des précautions ont été prises.....c'est la cata, sinon.

20. Modeste le 28/03/2020 07:25

certains sont à vomir sur ce site!

21. Toloche le 28/03/2020 07:33

C'est un français et c'est normal. Cessez toute polémique !

22. Benquoi? le 28/03/2020 08:01

Non mais zot té connais la situation pourquoi zot le parti. Zot té peu pas res zot case. Ben maintenant....

23. PEC-PEC le 28/03/2020 05:02

Comme c’est minable ces commentaires... Bien sûr qu’il y a un manque de prudence, mais alors faut il cesser de sauver les naufragés en mer, en montagne ? Pour les pingres rassurez vous c’est son assureur qui paie...

24. Gargan le 28/03/2020 08:09

Kiki, arrêt' fait le kreol ! Nous connaît ou lé un zoreil !

25. DAN RUN le 28/03/2020 08:23

Inquiétant cette histoire où 2 plouks sont arrivés le 8 mars pour un safari au Kenya.

Aux infos on parlait déjà du COVId - 19

26. justedubonsens le 28/03/2020 08:23

Aux tristes sires toujours à médire, à cracher leur fiel pour toute mauvaise raison. Vous n'avez jamais entendu parler de Mondial Assistance pour laquelle il suffit d'avoir une carte bancaire ? Je vous souhaite qu'il n'arrive rien de grave à vous ou vos proches mais peut-être cesseriez-vous de "dégueuler" sur tout en permanence. La bonté n'est sans doute pas votre fort et je ne doute pas que si la situation continue à se dégrader on va vivre Mad max avec vous !

27. Tristan Lefebvre le 28/03/2020 09:18

Radio1000 collines en action. Afbaz

28. jori le pigeon le 28/03/2020 09:21

aimons nous vivants bonne santé monsieur et vive la vie il est malade qu'on le soigne un point c'est tout combien de petits créoles font se faire opérer en France beaucoup , arrêtons de faire le jeu de nos politiques soignons ce monsieur et que ce virus se casse la gueule , bonne santé à tous!

29. Lauret le 28/03/2020 09:22

En métropole, on déplace les malades pour aider les hôpitaux, la réunion est la France. Vous n estes que des cons

30. Carlota porsa le 28/03/2020 09:28

2 Europe assistance Mondial assistance....inclus dans la carte bleue....ou l'assurance voyage qui coûte 3 francs six sous.....tu connais pas ça ?



Ben alors va t'instruire au lieu de déféquer sur cet espace.

31. Ti Tangue zilé zone le 28/03/2020 09:28

@ 26. justedubonsens le 28/03/2020 Avec du bon sens ses adeptes de SAFARI auraient dû rester zot kaz la pandémie flambait déjà enFrance Mondial assistance très efficace mais payant n’a rien à voir avec l’assurance gadget des Cartes bancaires

32. Fidol Castre le 28/03/2020 09:42

Il y a beaucoup de porcs égoïstes qui commentent.

Un français malade, proche de la Réunion, on le soigne. Basta.

Exactement comme on soigne les Réunionnais en métropole.

Bande de porcs.

33. Colon975 le 28/03/2020 09:45

@ 3. jeanbaisselarak

T’as bien raison! et t’as vu y’a une saleté de créole en réa dans le Calvados qui prends la place de métropolitains alors qu’il aurait pu rester dans son caz péï au lieu d’être logé en hlm payé par la CAF

Il te dérange pas lui?

34. Lauret Marcel le 28/03/2020 09:46

Avec des commentaires comme je voie sur ce-cite sa donne envie de vomir vous êtres pas sérieux on contraire nous devons prié pour eux parce-que sa peut nous arrivé que Dieu pardonne ces branleurs il ne save pas ce qui dit

35. Juliette CARANTA-PAVARD le 28/03/2020 09:53

*À la date du départ de ces gens en "safari",



*Une importante information,



*Sur la propagation fulgurante du corona



*A déjà été diffusée par les médias.



*La PLANÈTE TERRE, toute entière, est menacée...



*Et ces gens-là partent "en safari" !!!



*Et Madame ose se plaindre des "lézards" ?!

36. Momo le 28/03/2020 10:14

Finalement il est bien arrivé et en entier ???

37. MôveLang le 28/03/2020 10:18

Quand il s'agit de français, les solutions sont rapidement trouvées, si c'était un réunionnais, il serait mort sur place dans l'indifférence.

38. Christi le 28/03/2020 10:21

En venant d'Afrique , il y a Mayotte pourquoi emmener ces gens là ici .

Juste un rappel à ces représentants de L'ÉTAT , a la Reunion , il y a pas assez de lits pour nous .

Comment peut ont se foutre des Réunionnais et emmener des gens ici

39. spartacus974 le 28/03/2020 10:26

Je suis d'accord sur l'assistance aux personnes en danger mais elle doit être la même pour tous,sans distinction .Je ne suis pas certain que tous les malades pourront bénéficier de ce genre de prise en charge Je tiens juste à rappeler cette note du ministère de la santé concernant les EPHAD selon le docteur Délépine,célébre oncologue,connue pour son franc-parler.

Vu sur le site de la célèbre oncologue Nicole Délépine,une note du ministère aux directeurs d’EHPAD précise clairement que les personnes âgées malades ne doivent en aucun cas être transférées aux urgences .Ceci implique donc ,en aucun cas, elles ne seront ni hospitalisées, ni réanimées.

Si cette note existe réellement,cela implique la condamnation à mort des gramounes en institution.

40. ali le kafhir le 28/03/2020 10:42

@18

tu étais déja en confinement le 8 mars ?? tu faisais des stocks ? tu avais arrêté ton travail ??



l'un des effet secondaire du confinement c'est de croire qu'on a un don de voyance sur le passé

41. Reese le 28/03/2020 11:00

M’a la honte, pour touche la caf et être derrière l’équipe de France zot tte lé français là oui. Mais dans moments koma les commentaires lé degoutant. Après sak y compare les réunionnais bloqué en Inde : l’Inde a fermé ses frontières, pas le Kenya.

42. cheche le 28/03/2020 11:08

Ils ont pris un jet privé car côut probablement regle par Mondial Assistance (cb)ou autres,alors où est le probleme? Rien n'empeche un citoyen lambda d'aller faire un safari comme,beaucoup de reunionnais font la reserve Kruger en AFSUD. Jalousie, egoisme quand tu nous tiens...alors quand je lis ces pitoyables commentaires j'ai envie de gerber...

43. maurice BONNET-PIRON le 28/03/2020 11:36

allons , un peu d humanité ! certains ont tendance a oublier que la Reunion fait partie de la France !

44. Gueulecabri le 28/03/2020 11:45

Fidol Castro ! Modérez vos écrits svp ! Un peu de dignité même envers ceux qui ne partagent point vos idées ! Celà s'appelle avoir de l'intelligence, don't you ?

45. JORI le 28/03/2020 11:48

39. Spartacus974. Ça signifie juste que les personnes âgées que vous citez utiliseront un autre itinéraire pour accéder aux soins dans les hôpitaux. Zones isolées et réservées au covid 19. Il s''agit de ne pas contaminer les urgences.

46. Lnass le 28/03/2020 12:20

Il fallait le rapatriement..Normal. En revanche sa aurait été normal aussi de contrôler l''entrer de ce virus. OK ce fut un échec. Mais la confiné comme il ce doit depuis 2 semaines rien pour une grande puissance mondiale.. Carrément nul et pas prêt!

47. Kiki le 28/03/2020 12:24

Pst24 MDR !!! Ah, ouais ? Et kossa y fais dit a ou ça ? ma connu l''époque "minitel" tout ça y fais rire ! Ouf ! Un instant la fé oublie à moin ce saleté d'' m....juste un instant seulement la réalité y refait surface....

48. Pascale le 28/03/2020 12:41

@Non mais dis donc !: dans masticot, il y a asticot... un être supérieur, comme une goyave de france importée, n'a pas besoin de cervelle! :)



49. sim le 28/03/2020 13:11

le 8 mars en safari , or l 'alerte a était donné avant , il fallait faire entrer de chine par avion et confiné des personnes en métropole , dans ces moments a risques c 'est périls , bonjour tristesse .

50. Ben dis donc ! le 28/03/2020 13:28

40.Posté par ali le kafhir le 28/03/2020 10:42



"l'un des effet secondaire du confinement c'est de croire qu'on a un don de voyance sur le passé"



Petit rigolo ! L'un des effetS secondaireS du covid-19 sur certains tartuffes, c'est de leur faire croire qu'ils savent lire et écrire ! Le jour où tous les kafirs sauront voler, tu seras chef d'escadrille ! N'étant pas foncièrement mauvais comme tu sembles le penser, Une fois la crise passée, je t'inviterais bien un soir à dîner, tu seras parfait pour remplacer mon ami François Pignon qui ne peut plus venir, si tu vois ce que je veux dire !

51. Ben dis donc ! le 28/03/2020 13:47

33.Posté par Colon975 le 28/03/2020 09:45 (depuis mobile)



"@ 3. jeanbaisselarak

T’as bien raison! et t’as vu y’a une saleté de créole en réa dans le Calvados qui prends la place de métropolitains alors qu’il aurait pu rester dans son caz péï au lieu d’être logé en hlm payé par la CAF

Il te dérange pas lui? "



Ah bon, on organise des safaris dans le calvados pour les créoles ? Pauvre type !

52. Ben dis donc ! le 28/03/2020 13:52

53.Posté par Pascale le 28/03/2020 12:41



Oui, mwin la pa ozé tir sur l'ambulance. ;-)

53. tibo madeleine le 28/03/2020 14:31

2 français malade a l'étranger arrive dans leur pays la reunion car la reunion c la france .combien enfant créole y sava voyage à l'étranger avec l' école mi souhaite pas zot y arrive a zot zenfant un situation comme sa . reste 10 joiurs dans un dispensaire en afrique pays nout nation mé lé pas encor dévellopé comme nous.si zot lé vraiement créole ouvre zot coeur . le malade la arrive dans un avion dessus un civière dans un coma lé pas li y sava tousser ou bien marche partout dans chemin pou contamine a nous.li enfermer CHU ventillé avec l'appareil pour sorte dans la mort.Si certain la pas compris c surement le confinement depuis 15 jours la mange un bout zot cerveau sa y veut dire dans 15 jours confinement plus zot tete sera vide , mais vu certain propos mi crois que zot tete lé vide depuis zordi

54. Créole la Réunion le 28/03/2020 15:19

Cette Pascale m’agace ! Elle est partout comme le Coronavirus !!C’est une activiste raciste qui envahit zinfos. Qu’est-ce qu’on attend pour la museler . Mon « ami Pierrot » faites votre boulot !! Vous n’allez quand même pas faire appel à l’ARS!