Coronavirus: Un dépistage systématique pour toutes les personnes terminant leur quatorzaine

Le 12/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 539

Conformément à l’avis du conseil scientifique COVID-19 sur la gestion de l’épidémie dans les Outre-mer du 8 avril 2020 et à la décision de la Ministre des Outre-Mer, la préfecture et l'Agence régionale de santé mettent en place un dispositif de dépistage systématique du coronavirus pour toutes les personnes terminant leur quatorzaine, comme indiqué dans le communiqué suivant: