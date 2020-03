Coronavirus : Un médecin s'interroge : Corona ou Coronyl virus ?

Le 08/03/2020 | Par Dr Losucré | Lu 1363

La rédaction de Zinfos : Nous avons reçu ce courrier des lecteurs d'un médecin connu de la place, dans lequel il s'interroge sur la pertinence des mesures de précaution mises en place par le gouvernement.

Pour lui donner plus de visibilité, nous avons choisi de l'inclure dans le fil d'actualité.

Je suis médecin généraliste libéral installé sur l’ile depuis un paquet de temps.



Hier, j’ai vu en consultation une jeune femme qui présentait un tableau pseudo grippal évoluant depuis 2 jours avec toux, fièvre modérée, courbatures, le truc classique quoi… Elle m’apprend qu’elle est rentrée de Thaïlande depuis 1 semaine…



Tilt, tilt, tilt… Corona, pas corona ?

Je vais à la pêche aux informations fraiches sur internet (il ne sert à rien pour cette épidémie inconnue d’aller chercher des informations datant de plusieurs jours car il faut se baser sur la situation au jour le jour).



Je tombe sur l’affiche donnant des conseils aux voyageurs qui dit : "Vous revenez de Chine ou d’une zone où circule activement le virus* alors appelez le 15…"

La Thaïlande n’étant pas la Chine, je cherche à savoir si ce pays est «une zone où circule activement le virus».



Je clique logiquement sur * de la page (* Je clique logiquement sur * de la page (* www.gouvernement.fr/info- coronavirus ), ce qui ne me donne pas la réponse… Après 10 (dix) minutes de recherche, je finis par trouver une page qui me dit que les zones où circulent activement le virus sont : la Chine continentale + Hong Kong + Macao, Singapour, la Corée du Sud et l’Italie du Nord (Lombardie + Vénétie).

La Thaïlande n’en fait pas partie, ouf, je respire : je n’aurai pas à voir débarquer le SAMU dans mon cabinet avec leurs scaphandres et je n’ai plus de doutes à avoir sur la santé de la patiente et la mienne d’autant que nous n’avions pas de masques de protection tous les 2…



J’aurais eu bien du mal à lui en donner 1 car il n’y en a pas… J’ai bien entendu parler de stocks d’état qui auraient été débloqués mais mon pharmacien n’en a pas encore vu la couleur…

Cette situation me pose question car elle ne va pas tarder à se renouveler pour moi et tous mes confrères généralistes qui seront en 1ère ligne lorsque l’épidémie sera en phase 3 à La Réunion ce qui arrivera forcément à moins que l’ile ne soit protégée par un pouvoir surnaturel…

Si, à ce moment là, nous n’avons toujours pas de quoi nous protéger, ça craint… sachant que si le taux de mortalité globale n’est que de 1,5% (ce qui n’est déjà pas mal comparé à la grippe qui est de 1 pour 1000), il passe autour de 15% pour les personnes de plus de 80 ans ou les personnes plus jeunes mais souffrant de pathologies chroniques (diabète +++, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, immuno déficience…).

Ayant moi-même plus de 50 ans + diabète + HTA + tabagisme à 1 paquet par jour, je vous laisse imaginer mon avenir…

La population peut rester confinée chez elle loin de tout risque infectieux alors que les médecins généralistes sont beaucoup plus exposés par le fait que les patients infectés vont converger vers eux (ce qui est normal, c’est leur job), il va se passer que beaucoup de médecins vont être infectés d’où fermetures de cabinets jusqu’à la guérison et peut-être hospitalisés en raison de complications en particulier respiratoires (syndrome de détresse respiratoire aigue ça s’appelle) sachant que bon nombre de médecins généralistes de l’ile ont plus de 50 ans…

Ce qui me pose une nouvelle question : n’ayant aucun traitement ni aucun vaccin, la complication majeure me semble être, si j’ai bien compris (je reçois beaucoup d’infos mais pas celle là qui me semble pourtant capitale…), une défaillance respiratoire aigüe nécessitant l’utilisation de respirateurs artificiels sans quoi le patient meurt « étouffé », l’oxygénation du sang ne se faisant plus, en tout cas pendant un certain nombre de jours...

De combien de respirateurs artificiels l’ile dispose-t-elle ?



Supposons que 250 machines (je n’en sais strictement rien, aucune info sur le sujet…), tous établissements confondus, soient disponibles et que 500 patients en aient besoin, on fait quoi ?



On en débranche certains, on applique le principe du 1er arrivé 1er servi, on prend des tickets, on prie…

Il n’est pas tout que les hôpitaux soient « prêts », encore faut-il qu’ils soient équipés suffisamment… et si les hôpitaux sont aussi prêts que nous avons les masques, alors nous sommes bien dedans…

Cerise sur le gâteau, dans mon courrier de ce jour, il y avait une énorme enveloppe (je ne savais pas qu’il en existait d’aussi grande) sans mention de l’expéditeur et sans aucune lettre d’accompagnement (sans doute une personne qui me veut du bien) qui contenait 8 affiches sur le coronavirus de quoi tapisser tous les murs de ma salle d’attente avec dans la pliure des affiches, 5 (cinq) masques chirurgicaux qui vont permettre une "protection" de 20 heures (4 heures par masque)…



Si ce n’est pas du foutage de gueule ça, je ne sais pas ce que c’est…

Quand un gramoune vous demande si vous ne faites pas Corona Coronyl avec lui, c’est qu’il veut savoir si vous n’êtes pas en train de le peindre ou de lui passer du vernis…



Dr Losucré 974