1. Ar-no le 12/04/2020 18:03



Bonsoir Pascale, alors, combien de dizaines de décès cachés aujourd'hui ?



Au vu de ces chiffres clairement inacceptables et trahissant un scandaleux relâchement de la population (pas de décès, pas d'entrée en réa depuis près d'une semaine, -2 hospitalisations depuis hier), il va de soi qu'il faut interdire toute sortie dès demain y compris pour faire ses courses, passer l'amende à 1000 euros minimum et faire tourner l'hélicoptère 24h/24.



Et côté dengue, on en est où ? Parce que c'est LA vraie épidémie en cours à La Réunion quand même...