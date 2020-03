Coronavirus: Un premier médecin, d’origine malgache, est décédé en France

4. Pamphlétaire le 22/03/2020 20:08



Merci docteur pour votre dévouement. Reposez en paix. Condoléances aux membres de sa famille et de ses amis.

Et bravo à tous les intervenants dans tous les centres de soins confondus (hôpitaux, cliniques, CHU, etc) depuis la technicienne de surface au professeur qui œuvraient pour soigner les malades et garder les lieux sains. Honneur à vous car vous êtes toujours présent et bien souvent non écoutés...

https://www.youtube.com/watch?v=aPl446h2vyQ&feature=youtu.be