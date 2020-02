Coronavirus : Une Réunionnaise raconte son voyage depuis Hong Kong

Le 04/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 1394

Nous sommes en effet un territoire insulaire. Mais alors que l’île-sœur, également isolée, prend des précautions à l’arrivée de passagers en provenance de la Chine – des précautions peu utiles, mais l’effort y est -, La Réunion ne semble pas s’alarmer.



C’est Julie*, une Réunionnaise ayant passé un mois à Hong Kong, rentrée à La Réunion ce mardi, qui raconte. Avec Air Mauritius elle a pris un premier vol "pratiquement vide" de Hong Kong à l’île Maurice. "Il n’y avait personne, tout le monde portait des masques, raconte-t-elle, et quand nous sommes arrivés à l’aéroport, on nous a pris notre température puis nous avons été divisés en deux groupes : ceux qui restaient à Maurice et ceux qui faisaient escale". Le petit groupe est alors placé dans une salle à part. "Mais on interagissait normalement avec le personnel de l’aéroport et même si on n’avait pas le droit d’attendre dans le hall d’attente avec les autres passagers, on pouvait y aller brièvement pour prendre à manger. Donc je ne vois pas l’intérêt de nous séparer". Elle ajoute qu’au moment d’embarquer pour le vol à destination de La Réunion, son groupe ne monte pas en même temps que les autres passagers. "Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi parce qu’on est tous dans le même avion au final".



Julie s’attendait donc à quelques procédures de sécurité sanitaire en atterrissant à l’aéroport Roland Garros. "Mais rien. J’ai juste enlevé mon masque pour ne pas faire peur aux gens".