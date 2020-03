Coronavirus: Une infirmière dénonce le manque de masques pour les libéraux

Le 17/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1006

"J’avais très bien compris que l’Etat minimisait les choses, mais là quand j’entends Macron dire qu’on ne manquera de rien, je suis choquée" nous confie Sophie, une infirmière libérale qui exerce dans l’est de l’île. Car s’il lui manque bien quelque chose pour pouvoir prendre soin de ses patients fragiles, sans les mettre en danger, ce sont des masques. Sophie et plusieurs de ses collègues n’en n’ont toujours pas reçu et les pharmacies refusent de leur en vendre pour privilégier les médecins libéraux. "Dans ces conditions je crains de me voir contaminer un patient sans le savoir", explique-t-elle.

Bain de bouche, toilette, ou encore lavage des dents, ces soins quotidiennement prodigués par les infirmiers libéraux ne peuvent se faire à un mètre de distance, comme le préconisent les mesures "barrières".

Pour réaliser ces soins sans mettre en danger leurs patients en pleine crise du coronavirus, les infirmiers doivent utiliser des masques. Mais voilà, ils n’en ont pas, comme en témoigne Sophie, infirmière libérale:"J’essaie de joindre l’ARS depuis la semaine dernière, ils ne répondent pas. J’ai été voir mon pharmacien habituel qui n’en avait pas, et qui m’a expliqué qu’il allait en recevoir mais qu’il a l’ordre de ne les fournir qu’aux médecins libéraux. Il y a un grave problème, on ne parle pas de nous, les infirmiers libéraux, et on n’a pas de masques, je suis choquée !"Sophie et ses collègues sont désemparées: "On nous dit que d’ici peu on devrait être livrés, mais si en métropole il en manque déjà, comment ça va se passer ici ?"Malgré les mesures de confinement, elle doit continuer de s’occuper de tous ses patients, qu’elle ne peut pas protéger, alors que beaucoup sont âgés et certains ont de graves maladies pulmonaires: "je crains de contaminer un patient fragile sans le savoir, si je suis asymptomatique. C’est dur de se dire qu’on prend soin de ces personnes toute l’année mais que là on peut les tuer !"Alors même que l’ARS expliquait il y a encore quelques jours que les soignants libéraux seraient amenés à prendre en charge à domicile les cas de coronavirus les moins graves, Sophie se sent méprisée."J’adore mon métier, mais c’est à nous en dégouter. On met vos familles en danger, vos grands-parents en danger, et personne ne bouge ! On risque nos vies pour un métier qui n’a aucune reconnaissance. Ce coronavirus réveille plein de choses, il faut qu’on se fasse respecter en tant qu’infirmières libérales, ce n’est plus possible."