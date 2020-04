Coronavirus: Une lente décrue se confirme en France

Le 18/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 941

Le ministère des Solidarités et de la Santé publie son bilan quotidien des cas de covid-19 en France. Une lente décrue se confirme aujourd’hui: "Redoublons d’efforts et restons confinés!"





La pandémie de COVID-19 touche 185 pays dans le monde : 2.3 millions de personnes ont été atteintes par la maladie COVID-19. 156 000 personnes en sont décédées. 579 155 personnes en sont guéries. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde avec 707 000 cas et 37 000 décès. L’Europe reste fortement impactée avec 1 million de cas et 98 000 morts.



En France, 111 821 cas seraient confirmés selon les estimations de Santé Publique France. 30 639 personnes sont actuellement hospitalisées pour infection COVID-19. La baisse est de 551 par rapport à hier en tenant compte des sorties. 1 565 nouveaux patients ont été hospitalisés ces dernières 24H. 5 833 patients dans un état grave sont en réanimation. Au cours des dernières 24H, 206 nouveaux malades ont été admis en réanimation. Le solde reste négatif depuis 10 jours : il est de 194 patients en moins en réanimation. La baisse des besoins en matériel et en ressources humaines en réanimation se confirme, mais nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur au maximum habituel en France.



Depuis le 1er mars, nous déplorons 19 323 décès liés au COVID 19 en France : 11 842 décès dans les hôpitaux et 7 481 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.



Depuis le début de l’épidémie, 35 983 personnes hospitalisées sont rentrées à domicile, 1 563 ces dernières 24 heures, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville, sans passage par l’hôpital.



Tous ensemble, nous freinons la diffusion virale. Tous ensemble, nous vaincrons la pandémie. Ne relâchons pas nos efforts au moment où le confinement porte ses fruits. Le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle qu’il est impératif de respecter toutes les mesures barrières, la distanciation physique d’un mètre minimum, la distanciation sociale (réduction

des contacts) et les mesures de confinement. Restons vigilants, mobilisés et prudents.



Les malades non atteints du Covid19 doivent poursuivre leurs soins, les maladies aiguës doivent être prises en charge. Les détresses psychologiques peuvent être soulagées. En cas d’urgence vitale, appelez le 15.