Coronavirus : Une organisation millimétrée pour la continuité des prestations sociales

Le volet social dans le contexte d'épidémie de coronavirus est abordé ce jeudi à la préfecture.



Isabelle Rebattu, sous-préfète en charge de la cohésion sociale, en présence de Frédéric Turblin, directeur général de la CAF, Jacky Besseyre, directeur régional La Poste, Frédéric Brette, directeur général du Crédit Agricole, ont fait le point sur les solidarités et l’action sociale.



Parmi les sujets abordés : le versement des prestations sociales et le respect des gestes barrière, les violences intrafamiliales et les actions de solidarité sur le territoire.



La CAF a traité pas moins de 150 000 dossiers



Sur le premier point, Frédéric Turblin a assuré que ses services restaient "mobilisés" auprès de la population réunionnaise. Ces 10 derniers jours, la CAF a traité pas moins de 150 000 dossiers, lui permettant d'assurer tous les jours près de 400 rendez-vous téléphoniques. "Dans le strict respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires, la CAF a activé son plan de continuité pour assurer la poursuite de ses missions", indique le directeur général de la CAF.



Pour ce dernier, la priorité "absolue" a été de garder le contact avec les allocataires afin de traiter les droits qui ont été prorogés pour assurer "la continuité des paiements". Pas de souci donc à avoir pour les quelque 125.000 bénéficiaires au titre du RSA, du RSO ou de l'allocation adulte handicapé (AEH pour les enfants) et les quelque 100.000 bénéficiaires de l'allocation logement. Concernant les personnes dont les droits ont été suspendus, Frédéric Turblin a indiqué que les services de la CAF faisaient encore des opérations de rappel aux personnes concernées "pour désuspendre les dossiers".



151 millions d'euros à destination de 280 000 allocataires



La CAF, qui a décidé d'avancer le versement des prestations sociales au 4 avril (pour un total de 151 millions d'euros à destination de 280 000 allocataires), a rappelé qu'en période de confinement, "il n'était toujours pas utile de se déplacer". "Dans le cas contraire, il faut respecter les gestes barrières", a rappelé Frédéric Turblin.



Un avis partagé par le directeur régional du Crédit agricole, Frédéric Brette, qui parle au nom des principales banques de la place. "Certains allocataires peuvent ne pas être dans l'obligation de venir retirer en espèces le montant de ses prestations sociales. Il est préférable de laisser passer quelques jours pour éviter l'affluence dans nos points de vente, ce qui n'est pas conseillé dans cette période particulière", conseille M.Brette.



Ce dernier a également assuré qu'il n'y avait "aucune crainte" à avoir concernant la disponibilité des fonds dans les "gabiers" (distributeurs automatiques) de l'île, ces derniers étant "suffisamment approvisionnés pour faire face à une demande très large".



Les clients détenteurs d'une carte bancaire n'auront pas besoin d'entrer dans les agences



Aux bénéficiaires qui n'auraient pas d'autre choix que de venir retirer leurs prestations le jour J, le directeur du Crédit agricole a indiqué que l'ensemble des banques de l'île mettront en place dès ce vendredi un dispositif pour les accueillir au mieux dans les agences bancaires "pour rendre le service dans la meilleure efficacité et le plus vite possible et assurer la sécurité sanitaire de nos clients et nos agents". "Les clients détenteurs d'une carte bancaire n'auront pas besoin d'entrer dans les agences bancaires de l'île. Ils sont autonomes pour faire leurs opérations aux gabiers accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7", précise-t-il, ajoutant que la plupart des établissements bancaires ont revu à la hausse des plafonds de retrait par carte pour faciliter les opérations.





Le directeur régional du groupe La Poste, Jacky Besseyre, a également revu l'organisation au sein de ses agences à l'occasion du versement prochain des prestations sociales. En effet, sur les quelque 280 000 allocataires que comptent l'île, la moitié sont clients de la Banque postale. "Seuls les retraits d'espèces auront lieu le weekend du 4 et 5 avril. Le samedi 4 avril, les 34 bureaux de postes seront fermés et n'ouvriront qu'à compter du lundi 6. Les 6, 7 et 10 avril, pour le paiement des pensions pour les retraités, les 34 bureaux de poste seront ouverts et dédiés exclusivement aux versements des prestations sociales et aux opérations bancaires", insiste -t-il. Les services liés à l'affranchissement reprendront quant à eux à compter du 8 avril. La liste des 34 bureaux de poste ouverts à retrouver ci dessous:



Aux bénéficiaires de prestations sociales ne disposant de carte bancaire, pas d'inquiétude à avoir. Ils devront se rendre dans les agences ouvertes vendredi, samedi, lundi et mardi pour obtenir une carte de retrait unique. À ce titre, une organisation sanitaire spécifique a été mise en place visant à faciliter le processus avec marquages au sol à l'extérieur et à l'entrée et un filtrage assuré par un vigile. "Le respect de la distanciation est une consigne qu'il faudra bien évidemment respecter aussi bien dans nos agences qu'à l'extérieur", termine Frédéric Brette.