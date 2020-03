Coronavirus: Une pétition pour réclamer la fermeture de l'aéroport

2. Philippe974 le 16/03/2020 14:47



Dans le cadre des "fermetures" diverses, je ne résiste pas à vous raconter celle-là, qui date d'il y a 45 minutes :



Moi dans une pharmacie : "Pourrais-je voir du gel hydroalcoolique ?"

La pharmacienne : "On en a plus, pas avant la semaine prochaine, au mieux"

Moi : "Vous n'êtes pas censés en fabriquer ?"

Elle : "Si mais on a pas les produits pour cela, la Douane les bloque au Port. Ils sont fermés à cause du Coronavirus..."



Après on se demande pourquoi on marche sur la tête dans ce pays...