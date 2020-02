Coronavirus : Wish, Aliexpress, Vova... Les colis bloqués en Chine

Le 19/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 4136

La mesure de suspendre les vols vers et depuis la Chine dans le but de lutter contre la propagation du Coronavirus a des conséquences sur l’acheminement des colis provenant de ces plateformes chinoises de vente en ligne à bas coût. Wish, Aliexpress, Vova…Vêtements, jouets, maroquinerie, cosmétiques, nouvelles technologies restent bloqués dans l’Empire du Milieu.



Une note a été envoyée en début de semaine aux bureaux de La Poste pour informer les clients de l’incapacité à trouver des liaisons aériennes à destination du pays fortement touché par le Covid-19.



Selon les informations du JIR, les colis chinois réceptionnés le week-end dernier seront les derniers. L’acheminement depuis et vers la Chine devrait reprendre son cours normal à la fin de l’épidémie.



En 2019, plus de 4 millions de colis provenant de ces sites en ligne et applications ont été commandés à La Réunion, 400 000 de plus que l’année précédente.