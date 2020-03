Commentaires (20)

1. Grain de goyavier le 30/03/2020 19:26

Ils sont nuls à l'ars.. Le virus est importé. Point barre. Il a franchi la mer par avion.. Ou bateau.



2. chikun le 30/03/2020 19:34

J'ai confiance. C'est juste une grippe .

D'ailleurs notre chef l'a dit : " nous avons anticipé, nous y sommes préparés. "

Pourquoi affoler les gens ? J'ai confiance



3. La reunion le 30/03/2020 19:43

Martine dors bien su ote 2 z''oreil merci merci! D''avoir met nôtre île si petite et insulaire dans la MERDE demain quand ote contrat la fini ou rentre rend l''argent... Martine 😤

4. Jean Rigole le 30/03/2020 19:46

"Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas, ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire. "



Et ça continu de plus belle !!!

5. mi dit sake mi pense le 30/03/2020 19:49

si les autorités incompétentes (le gouvernement aussi, car les ordres viennent de là bas) avaient mis en place des mesures sanitaires pour TOUS les voyageurs arrivant à la Réunion par bateau ou par avion, on n'en serait pas là! c'était pourtant très simple d'empêcher le virus de contaminer la Réunion! il doit y avori une magouille là dessous.......

6. Ti Tangue zilé zone le 30/03/2020 20:01

Comment demander de REST’ZOT KAZ ?

Ôté band la moucate reste zot kaz souplé ...dommage car je crois que ce sera ces mêmes cafards qui résisteront à cette pandémie..je serai pour la dénonciation anonyme des contrevenants..

7. Thierrymassicot le 30/03/2020 20:02

Il nefaut absolument pas donner de renseignement sur la position géographique des cas avérés.. Ce serait la meilleure façon de renforcer le j''men foutiste des gens... Combien de branleurs et ce ne sont pas des jeunes se contrefoutent du confinement !

8. Ti Tangue zilé zone le 30/03/2020 20:04

Ou plus sérieusement faire tracer ces inconscients par les opérateurs téléphonie..puis la geôle direct jusqu’à la fin de la pandémie

9. Pascale le 30/03/2020 20:07

C'est franchement ridicule! Toutes les personnes qui ont débarqués ont déjà contaminés X personnes car une très grande partie sont sortis faire leurs courses et n'ont pas respectés la quarantaine!

10. zarboutan le 30/03/2020 20:29

Je ne crois pas au cas autochtone, c'est encore un mensonge des cette autorité incompétente.

11. Responsables et coupables le 30/03/2020 20:35

Si on avait fermé l aeroport et le port des le premier jour vers mi-février on aurait eu ZERO cas et on serait totalement tranquilles

Le vrai scandale de nos politiques préfet ars et tous ces abrutis dangereux....c était trop simple

12. C''''est parti! le 30/03/2020 20:58

1er cas autochtone... Mais pas de chaine de contamination autochtone... Le fait que ce monsieur ai été contaminé par quelqu'un dans les 3 à 10 derniers jours, sans n'avoir aucune idée de qui à bien pu le lui transmettre et sans que l'on puisse établir de lien même trés indirect avec l'un des cas déja répertorié signifie qu'il y a eu, à un moment, une personne contagieuse, qui ne s'est pas signalée (asymptomatique contagieuse?) Ou que nous n'avons pas trouvée, c'est à l'appréciation de chacun, et qui a dû, au minimum, faire son quota de transmission de 2 à 3 personnes, au moins une en tt cas, qui elles mêmes seront contagieuses et le transmettrons etc...

Mais dans les 8 ou 10 derniers jours...? N'étions nous pas déjà confinés? Si ils se sont croisés, ce monsieur et son "contaminateur", c'est presque sur que c'est parce qu'ils ne se sont pas confinés... Au moins l'un des deux en tout cas. Pour de bons motifs peut-être, ils ont peut-être même respecté à la lettre tous les gestes de distanciation etc...

13. Bleu outre mer le 30/03/2020 21:11

Source Le Monde

Une dizaine de millions de masques arrivés à l'aéroport de Paris-Vatry



Un avion cargo transportant une dizaine de millions de masques médicaux a atterri à l'aéroport de Paris-Vatry (Marne) dans le cadre du « pont aérien » lancé dimanche entre la Chine et la France face à l'épidémie.



Arrivé peu après 14 heures sur un tarmac étroitement surveillé, l'appareil contenait « environ 7 millions de masques » commandés par l'Etat, ainsi que « d'autres issus de dons faits à la France par des entreprises chinoises », a déclaré le préfet de la Marne, Pierre N'Gahane.



Il s'agit de la deuxième livraison en provenance de Chine, après celle effectuée dimanche à l'aéroport de Roissy par un avion de transport d'Air France – affrété par le logisticien Bolloré selon plusieurs sources proches du dossier – qui contenait 5,5 millions de ces masques.



Ici pas de nouvel concernant les fameux masques commandés, surement un Fakenews de Sieur Robertix.....

14. JORI le 30/03/2020 21:57

3. Responsables et coupables. Et comment vous ravitaillez l'île en nourriture. En carburant, puisque non touchés, pas de confinement et tout le monde serait au boulot.

15. La reunion le 30/03/2020 22:14

J'entends parler beaucoup d'un article 223/7 si quelqu'un peut expliquer svp es applicable pour des responsables d'ici? Ca dépasse mes compétences merci

16. Y en a marre le 30/03/2020 22:37

Aucun cas autochtone, c''est faux ! S''ils cherchent bien, ils trouveront qui a contaminé cette personne ! Tous des cas importés, tous des assassins en puissance et ce, depuis le 1er cas. Car personne des contaminés n''a respecté le confinement....

17. Thierrymassicot le 30/03/2020 23:52

10.Posté par zarboutan le 30/03/2020 20:29



C'est bien ça le problème et notamment ici, à la Run! Ici, on ne pense pas, on croit...d'où toute ces bondieuseries qui servent de bornages dans les fossés, les trucs en rouge, les seins sexpédit, multi religions......Bref, la science n'est pas une croyance, et bien évidemment quand tu dis:



" Je ne crois pas au cas autochtone, c'est encore un mensonge des cette autorité incompétente. " Va demander à ton guru, qu'il soit le prêtre malbar de ton temple de quartier, ou qu'il soit le prêtre de ta paroisse si tu es catho..Quoique ici catho, tamoul, chinois on fait sa petite cuisine religieuse à sa convenance, le zambrocal religieux quoi..MDR le respect des religions!!!!!!



Bref, tu as raison zarboutan, tout le monde te ment, te raconte des cracks plus grosses les unes que les autres!!! Toujours la même rhétorique!! Uniquement Facebook tu fais confiance! C'est bien, il faut une majorité de blaireaux afin que les mouvements tel le Rhaine fasse son beurre! 55% des sympathisants de la grosse dame blonde, la fifille du vieux borgne, croient que le SARS Cov 2 a été créé dans un laboratoire puis répandu:



" Les sympathisants du RN les plus complotistes



En termes de proximité politique, les sympathisants du RN se distinguent puisqu’ils sont 40% à croire que ce virus a été « intentionnellement » fabriqué en laboratoire, et 15% « accidentellement ». 29% pensent qu’il est « apparu de manière naturelle »



sondage Ifop a été réalisé en ligne du 24 au 26 mars, auprès d’un échantillon de 1.008 personnes de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.

18. klod le 31/03/2020 00:01

étonnant , je n'ose y croire , un "cas" natif ? non ………. ha si il y avait eu la quarantaine obligatoire depuis un mois ………….mais bon , la vie comme elle va ……………. .



aie confiance disait macron , pardon , disait KAA :



"Aie confiance

Crois en moi

Que je puisse

Veiller sur toi " merci Disney …………….

19. La reunion le 31/03/2020 00:09

Comment n'a un peu y gagne écrire un encyclopédie et moin quand arrive 15 mot lé bloqué???