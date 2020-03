Coronavirus à La Réunion : 2 nouveaux cas confirmés

Le 21/03/2020

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion, ce samedi 21 mars 2020.



Le nombre de cas avérés sur le territoire se porte désormais à 47 au total.



Sur ces 47 cas, 43 sont importés et 4 personnes ont été contaminées à La Réunion par contacts intra-familiaux avec des personnes de retour de métropole.



Les investigations de l’Agence Régionale de Santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes.