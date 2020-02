Coronavirus à La Réunion : Psychose sur les réseaux sociaux

Le 28/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 3437

Des publications Facebook évoquant plusieurs décès liés au coronavirus sur notre île ne cessent d’être partagées sur le réseau social depuis hier. La psychose se répand au fil des clics et affole la toile. L’un des posts évoque notamment la mort d’une personne à SOS médecins Sud hier, et depuis, le cabinet médical reçoit des dizaines d’appels de particuliers inquiets.

"Na un madame lé mort a soir dans s.o.s. médecin st pierre avec coronavirus", peut-on notamment lire dans une des publications partagées plusieurs centaines de fois sur Facebook.



Comme celle-ci, il y en a des dizaines qui évoquent soit des cas de coronavirus soi-disant tenus secrets, soit des décès de personnes qui auraient contracté la maladie.



Depuis ce matin, SOS Médecin Sud a reçu plus d’une trentaine d’appels de particuliers inquiets, et le cabinet médical tient à rassurer la population: si une personne est bien décédée hier soir, elle présentait des antécédents et des symptômes sans liens aucun avec le coronavirus.



Attention donc à ces publications sans sources vérifiées, qui pour la plupart cherchent probablement à faire le buzz et à obtenir un grand nombre de "likes" et de partages, sans s’inquiéter aucunement des conséquences. À ce jour, aucun cas de Coronavirus - et aucun décès lié à la maladie - n'a été enregistré à La Réunion, confirment les autorités compétentes.