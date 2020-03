13. Fidol Castre le 12/03/2020 10:19



• Portez un masque (sur prescription médicale)

Le seul pays au monde où on dit que le masque est dangereux et inutile est la France. Parce que la gestion socialisto-gauchiste depuis des décennies a mis le pays en faillite.Aujourd'hui, les petites fantaisies qui ont consisté à accueillir des millions de parasites en France vont avoir des conséquences.Combien de respirateurs aurait-on pu acheter avec le coût, par exemple, d'un islamiste hébergé et nourri par la France ?Combien de morts auraient pu être évités si on avait gardé des contrôles aux frontières ? Si ça existait encore, aujourd'hui on aurait pu renforcer ; ça n'existe plus du tout et la simple remise en place de contrôles aux frontières prendrait des semaines et des mois.Aujourd'hui il y a des hôpitaux dévastés, une pénurie de masques, de tests, de médicaments...en même temps on a les taux de prélèvements les plus élevés du monde.Les joies du socialisme vont se traduire en cercueils.