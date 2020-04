Coronavirus en France: 509 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 471

Ce sont 509 personnes qui sont décédées du coronavirus en France durant ces dernières 24 heures, soit le bilan le plus lourd sur une journée depuis le début de l'épidémie de coronavirus.



C'est ce qu'a annoncé Jérôme Salomon ce mercredi soir dans son traditionnel point quotidien sur l'épidémie de Covid-19. Un bilan qui porte à 4032 le nombre de décès depuis le 1er mars. La veille, 499 décès avaient été enregistrés en 24 heures.



Actuellement, La France compte 24 639 personnes hospitalisées, soit 3 597 personnes de plus par rapport à mardi. Parmi elles, 6017 personnes sont en réanimation, dont 80 personnes de moins de 30 ans. "C'est plus que la capacité initiale de réanimation en France" a insisté Jérôme Salomon.



En Outre-Mer, 167 hospitalisations ont été recensées et 36 personnes ont été placées en réanimation. Bien qu'étant le département d'outre-mer le plus touché par le coronavirus avec plus de 200 cas, La Réunion ne compte pour l'heure aucun décès contrairement à Mayotte, en Martinique ou en Guadeloupe.



Le directeur général de la santé a tout de même donné quelques chiffres encourageants dans la lutte contre le Covid-19, puisque 10 934 personnes hospitalisées sont déjà de retour chez elles, soit 3 000 de plus en 24h



Depuis le début de l'épidémie, 56 989 personnes ont été testées positives en France dont 4 861 cas supplémentaires depuis mardi.