Coronavirus en France : 588 décès en 24 heures, 6507 au total

Le 03/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 712

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, dresse le bilan quotidien de l'évolution de l'épidémie de Coronavirus en France.



Depuis le début de l'épidémie, la France compte 6507 décès liés au coronavirus, dont 13 en outre-mer. 588 décès sont survenus ces dernières 24 heures.



5091 décès ont eu lieu en milieu hospitalier, 1416 sont survenus dans des EHPAD.



27.432 personnes sont actuellement hospitalisées en France, soit 1.686 personnes de plus qu'hier (jeudi). 35% ont moins de 60 ans, et 60% ont entre 60 et 80 ans. 6.662 cas sont considérés comme graves, soit 263 plus qu'hier.



En Ehpad, il y a 17 800 nouveaux cas de Covid-19 avérés ou possibles.



"Il n'y a jamais eu autant de patients en réanimation en France" a indiqué le directeur de la santé.



1.580 personnes ont guéri du Covid-19 ces dernières 24 heures, au total elles sont 14.008.



En outre-mer:



167 personnes sont hospitalisées, 42 personnes se trouvent en service de réanimation, et 105 personnes sont guéries et rentrées chez elles.



Deux essais cliniques en cours de recrutement:



"Plus de 600 patients ont déjà été inclus et reçoivent donc un certain nombre de molécules testées. Huit essais ont débuté ou vont débuter très prochainement. Près de 30 études thérapeutiques sont en cours d'instruction pour autorisation rapide", a indiqué Jérôme Salomon.