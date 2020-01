Coronavirus : il faut s'attendre à de nouveaux cas en France

Le 26/01/2020 | Par Pierrot Dupuy

Il faut s'attendre à l'annonce de nouveaux cas de coronavirus en France, annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, lors du Grand jury RTL, Le Figaro, LCI.



"Ce matin il y a cinq personnes en évaluation, mises en isolement. Une dizaine de cas sont sous surveillance. Une prise de sang est testée pour le virus", a expliqué Agnès Buzyn. Ces prises de sang été effectuées pour vérifier si les personnes sont porteuses ou pas du coronavirus.



La ministre a ajouté que la France avait la première à avoir mis au point un test, ce qui explique que c'est probablement "pour ça que nous avons probablement détecté des cas".



Par ailleurs, une réunion aura lieu chaque fin de journée avec le Premier ministre, Edouard Philippe, notamment pour évoquer la question du rapatriement des Français qui se trouvent actuellement en Chine et qui souhaitent rentrer en France.



Il faut savoir que la province de WuHan est une région très industrielle, dans laquelle sont notamment implantés une usine de Peugeot qui emploi un grand nombre d'expatriés français, et des PME françaises. On ne sait combien exactement de Français y habitent mais on les estime à plusieurs centaines.



Il serait question dans un premier temps de les exfiltrer en bus vers des régions moins exposées au virus, avant de les rapatrier en France.